Nhân viên thư viện làm lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 ở Pleiku

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai Điện tử, qua rà soát bước đầu, người làm lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 cuối học kỳ II năm học 2019-2020 trên địa bàn TP. Pleiku là bà T.T.T-nhân viên thư viện Trường THCS Trần Phú.

Sẽ xử lý nghiêm sai phạm trong vụ lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9 ở Pleiku

Khẩn trương điều tra vụ lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 ở Pleiku

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku đã tổ chức cho học sinh làm lại bài kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9. Ảnh: Văn Ngọc



Theo đó, bà T. là thành viên tổ in sao đề kiểm tra của Trường THCS Trần Phú. Bà T. cho biết: Trong quá trình in sao đề kiểm tra môn Ngữ văn vào chiều 2-7, máy photocopy bị trục trặc nên có một tờ bị lỗi do kẹt giấy. Bà T. đã lấy tờ đề kiểm tra lỗi ấy gấp bỏ vào túi áo khoác và quên không thực hiện việc hủy giấy theo quy trình. Bà cũng không báo cho Hiệu trưởng nhà trường biết việc máy bị kẹt giấy trong quá trình in sao.

Đến tối, khi về nhà, con của bà T. (đang học lớp 10) đã lấy điện thoại trong túi áo khoác của mẹ và vô tình thấy tờ đề thi bị lỗi. Cháu đã chụp ảnh đề gửi cho một học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku mà bà T. không hề hay biết. Bà T. khẳng định không có ai nhờ lấy đề hay cầm tờ đề lỗi về có mục đích nào khác. Tất cả là do bà T. vô tình quên hủy tờ đề dẫn đến sai sót nghiêm trọng trên.



Nhận định về việc này, ông Nguyễn Đình Nghệ-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú-cho hay đã tiếp nhận thông báo từ Cơ quan Điều tra về việc nhân viên thư viện thuộc tổ in sao đề kiểm tra của trường là người làm lộ đề. Mặc dù đã quán triệt rất kỹ trong công tác in sao đề kiểm tra song vẫn xảy ra sự việc hi hữu trên. Hiện tại, nhà trường vẫn đang chờ kết quả chính thức của Cơ quan Điều tra, sau đó mới có hình thức xử lý đối với bà T.



Trước đó, Báo Gia Lai Điện tử đã phản ánh về vụ việc lộ đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9 cuối học kỳ II năm học 2019-2020 tại các trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku vào sáng ngày 3-7.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, rà soát, làm rõ ụ việc.

PHƯƠNG LINH