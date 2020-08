Gia Lai: Tạm dừng các lễ hội, hội chợ, sự kiện có quy mô lớn từ ngày 1-8

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội chợ, sự kiện có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-8-2020 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 31-7, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1580/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid1-9.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại TP. Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Đak Lak là tỉnh giáp với tỉnh Gia Lai.



Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, không để dịch xâm nhập, lây lan, UBND chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp sau:



Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó lưu ý các biện pháp:



Mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Đo thân nhiệt người dân đến khám-chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Hiền



Những người từ Đà Nẵng trở về Gia Lai từ ngày 1-7-2020 đến nay phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe; đối với những người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa, hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm.



Tại các công sở, công ty, nhà máy, xí nghiệp, công trường, các danh lam, thắng cảnh, khu vui chơi, giải trí, trường học, chợ, siêu thị, nhà hàng, cơ sở khám-chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nơi tạm giam, tạm giữ,... phải thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử khuẩn; phải bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tổ chức kiểm tra thân nhiệt.



Từ 1-8-2020, tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hội chợ, các sự kiện có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.



Sở Y tế-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh khẩn trương rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch, kịch bản phòng-chống dịch của tỉnh, của toàn ngành Y tế; dự báo nhu cầu, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức mua sắm sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, phòng-chống dịch và thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế.



Huy động hệ thống giám sát, dự phòng, các đội, tổ phản ứng nhanh phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm tất cả những trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ đi về từ vùng dịch, kịp thời cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có)



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt tuyến biên giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia, xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập, vượt biên trái phép.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly, tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung.



Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền những kiến thức và kỹ năng để người dân tự bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý thức công dân trong phòng-chống dịch Covid-19; nêu gương các điển hình tích cực và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng-chống dịch, các trường hợp tung tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi công tác khai báo y tế.



Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên làm công tác thi. Chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức dạy thêm học thêm trong hè năm 2020.



Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho giáo dân theo Công văn số 607/TGCP-VP ngày 30-7-2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ.



Kích hoạt cả hệ thống chính trị các cấp để phòng-chống dịch Covid-19. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch phòng-chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Công văn số 1557/UBND-KGVX ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh; Thông báo số 83/TB-VP ngày 27-7-2020 và Công văn số 2550/VP-KGVX ngày 30-7-2020 của Văn phòng UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

GLO