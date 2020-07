Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt báo chí

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020), sáng 23-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt báo chí dưới sự chủ trì của Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Rah Lan Lâm thông tin: Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn có diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng, đời sống kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, Công an tỉnh đã tăng cường củng cố lực lượng ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an đã mở các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề, đấu tranh triệt phá 97 nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 233 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ hơn 3.200 vụ phạm pháp hình sự; 340 vụ với hơn 700 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; hơn 670 vụ phạm pháp về kinh tế, tham nhũng, môi trường với hàng trăm đối tượng liên quan. Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hằng năm đạt trung bình trên 96%...

Đại tá Rah Lan Lâm cho biết, năm nay là dịp kỷ niệm lớn của lực lượng Công an nói chung và Công an Gia Lai nói riêng. “Công an tỉnh hoan nghênh và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng về những thành tích, cá nhân, tập thể điển hình của lực lượng Công an nhân dịp kỷ niệm lớn này. Sắp tới, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh sẽ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Do đó, Công an tỉnh mong muốn các cơ quan tuyên truyền tiếp tục quan tâm, biểu dương đến nỗ lực, thành tích của đơn vị”-Đại tá Rah Lan Lâm bày tỏ.

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng trong buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã có những chia sẻ với Công an tỉnh liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền. Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai -cho hay: “Đề nghị thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để xây dựng các tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về lực lượng Công an. Ngoài ra, mong muốn Công an tỉnh cung cấp những tấm gương điển hình trong quần chúng nhân dân đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để các cơ quan thông tấn báo chí thông tin biểu dương, khích lệ”.

Còn nhà báo Lê Quang Hồi-phóng viên Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Gia Lai-đề nghị: “Mong rằng Công an tỉnh sẽ tích cực, chủ động thông tin đến các phóng viên báo, đài về thành tích nổi bật của các tấm gương người tốt, việc tốt trong lực lượng, mở cơ chế phối hợp thông tin, tương tác với báo chí nhằm thông tin chính xác, kịp thời”...

Đại tá Rah Lan Lâm ghi nhận những ý kiến của các nhà báo và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu để phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn nữa nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

VĂN NGỌC