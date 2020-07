Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Cần đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp

(GLO)- Sáng 24-7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 320/413 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77,48%; làm rõ 641 đối tượng, bắt 412 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng trả lại cho người bị hại.

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 3 vụ/4 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ; 137 vụ/157 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 30 vụ/31 đối tượng về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh; 101 vụ/100 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường.

Tang vật thu giữ gồm: 113.798 gói thuốc lá ngoại các loại, 647 kg pháo, 345 m3 gỗ, 172 m3 đá, 840 m3 cát, than bùn, 268 kg động vật; tạm giữ 29 xe ô tô, 14 xe mô tô và một số phương tiện khác để xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho 2 tập thể. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, bắt 87 vụ/118 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2019); thu giữ hơn 10,6 gram heroin, hơn 981,1 gram ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 38 viên đạn, 8 quả thuốc nổ và một số tang vật, phương tiện khác. Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện 76 vụ/504 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 13 vụ, tăng 246 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã vận động thu gom 5 khẩu súng quân dụng, 23 khẩu súng săn, 8 khẩu súng thể thao, 476 khẩu súng tự chế, 44 viên đạn và đầu đạn, 38 công cụ hỗ trợ, 75 vũ khí thô sơ, 1.949 kíp nổ, 3,7 kg thuốc nổ, 1 quả lựu đạn...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đạt được, đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian tới, Công an tỉnh cần tập trung đến các vấn đề như an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khẩn trương chỉ đạo xử lý các vụ án kéo dài; tăng cường nắm tình hình, nắm địa bàn, phải nhận định, phán đoán tình hình, không để bị động trong các tình huống. Bên cạnh đó, phải nắm thật chặt chẽ các đầu mối đưa ma túy vào tiêu thụ trong địa bàn tỉnh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, tuyệt đối không để xuất hiện tình trạng tiếp tay cho tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý mạnh những thông tin xấu, độc, thông tin lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền các nội dung phản động, trái pháp luật gây mất đoàn kết nội bộ, mất niềm tin của nhân dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra nhiệm vụ cấp thiết của Công an tỉnh trong thời gian tới là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân là Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh và 2 tập thể là Công an huyện Ia Pa và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác thời gian qua.

LÊ VĂN NGỌC