Chư Pưh: Va chạm với xe ô tô, 2 người bị thương nặng

(GLO)- Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 13-7, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Hòa Thuận (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nặng.

Hiện trường một vụ tai nạn ở huyện Chư Pưh (ảnh minh họa)

Thời điểm trên, xe mô tô (không có BKS) do anh Kpah Tâng (23 tuổi) điều khiển, chở anh Rơ Mah Lây (33 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) chạy hướng từ Gia Lai đi Đak Lak. Khi đến địa phận thôn Hòa Thuận, xe mô tô xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 92C-172.18 do ông Trần Duy Linh (44 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển đi ngược chiều. Sau đó, xe mô tô tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 72C-082.23 do ông Nguyễn Ngọc Tâm (42 tuổi, trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hậu quả, anh Tâng và Lây bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

THANH PHONG