Thành phố Pleiku và Công an tỉnh gặp mặt báo chí

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chiều 17-6, UBND TP. Pleiku tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đứng chân trên địa bàn.





Ảnh: Minh Nguyễn

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo TP. Pleiku đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền trên địa bàn thời gian qua. Nhờ đó, TP. Pleiku đã có những thay đổi vượt bậc trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Phố núi đến du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh...



Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.



* Cũng trong chiều 17-6, Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc





6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã thực hiện 18 chuyên mục phát thanh với 54 tin, bài, phóng sự phát trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; xây dựng 158 tin, bài, phóng sự… gửi phát sóng, đăng tải trên kênh An ninh TV, kênh Phát thanh Công an nhân dân, Báo Gia Lai, Báo Công an nhân dân… Đặc biệt, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh với việc tiếp nhận, xử lý, đăng, dẫn nguồn 2.714 tin, bài.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Cổng thông tin điện tử và công tác tuyên truyền của Công an tỉnh.



MINH TRIỀU-VĂN NGỌC