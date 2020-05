Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua chủ trương đầu tư nhiều chương trình, dự án

(GLO)- Ngày 8-5, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (chuyên đề). Chủ trì kỳ họp gồm các ông, bà: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI thông qua 14 nghị quyết quan trọng





Tham dự kỳ họp có các ông: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 77/79 đại biểu HĐND tỉnh.



Xin chủ trương đầu tư các chương trình, dự án



Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung chủ yếu là xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với một số chương trình, dự án do UBND tỉnh trình. Đồng thời, bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh. Đây là những công trình, dự án hết sức cần thiết, cần xem xét thông qua để kịp thời gian triển khai, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân”.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình 13 dự thảo nghị quyết để xin ý kiến của HĐND tỉnh. Trong đó, chủ yếu là xin phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đời sống nhân dân. Cụ thể, dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn dịnh dân cư tại buôn HLang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng nhằm ổn định định cư cho khoảng 102 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (457 khẩu) vùng thiên tai, sạt lở. Được biết, thời gian qua, bờ sông Ba tiếp tục bị xói mòn và tạo thành vách đứng gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của nhân dân sinh sống khu vực giáp bờ sông. Vì vậy, việc bố trí sắp xếp dân cư tập trung cho 102 hộ vùng thiên tai, sạt lở bờ sông Ba là rất cần thiết. Qua đó, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án có nơi ở ổn định, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, UBND tỉnh đã trình xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku-Đak Đoa-Chư Sê (đoạn từ ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm) với tổng vốn thực hiện hơn 44,4 tỷ đồng. Hiện tại, tuyến đường đã hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng. Đoạn đầu tuyến từ ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km 0+00 m đến Km 7+100 m) có nhiều chỗ mặt đường đã hư hỏng hoàn toàn, có nhiều ổ trâu, ổ gà trên mặt đường. Việc xây dựng tuyến đường trên là nhu cầu cấp bách đối với người dân ở các huyện Đak Đoa, Chư Sê và TP. Pleiku. Sau khi sửa chữa, nâng cấp, tuyến đường sẽ cải thiện đáng kể hệ thống giao thông phía Nam TP. Pleiku nói riêng và của cả tỉnh nói chung, góp phần giảm tải cho quốc lộ 14, tạo sự liên kết giữa các vùng miền và là động lực phát triển kinh tế, thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Dự án cũng góp phần phát huy thế mạnh của địa phương về quỹ đất, nguồn lao động dồi dào trong việc phát triển kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định an ninh xã hội, quốc phòng của khu vực tuyến đường đi qua nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng tuyến đường còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết: chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện Đức Cơ; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện Chư Pưh; chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê; bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; chủ trương đầu tư phương án bố trí dân di cư tự do huyện Mang Yang (Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang); phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020; đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh…



Thông qua 14 nghị quyết quan trọng



Tại phiên làm việc, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun HBút đã báo cáo kết quả lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Theo đó, có 68/79 đại biểu thống nhất về điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 70/79 đại biểu thống nhất điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường thuộc TP. Pleiku. Ngoài ra, có 71/79 đại biểu thống nhất với kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện chỉ tiêu giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gồm 5 cấp độ như nội dung UBND tỉnh trình; trong đó, chỉ tiêu giường cách ly và giường bệnh giai đoạn cấp độ 1 làm cơ sở để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. Cụ thể, tổng số giường bệnh cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 210 giường; tổng số giường bệnh cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là 3.320 giường; tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 177 tỷ đồng (trong đó, đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, tương đương hơn 124 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, tương đương hơn 53 tỷ đồng).

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Pháp chế (HĐND tỉnh), các đại biểu đã thảo luận, phân tích toàn diện những nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.



Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cho rằng: Các vấn đề đưa ra được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đi đến thống nhất và biểu quyết theo đa số. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao của các đại biểu và bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định. “Sau kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các nghị quyết của kỳ họp. Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công phải thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương khởi công xây dựng, sớm đưa công trình phục vụ đời sống nhân dân. Các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đề ra”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.



Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI đã thành công tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra.

