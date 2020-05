Đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-5, đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) do ông Đỗ Hữu Tuấn-Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai và huyện Đak Đoa nhân “Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai-cho biết: Tháng Hành động vì ATTP triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 15-4 đến 15-5. Năm nay thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh trong phòng-chống dịch Covid-19, Gia Lai đã tạm dừng hoạt động thanh-kiểm tra, chỉ tập trung vào các hoạt động truyền thông. Trên cơ sở đó, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 538 lượt phát thanh, 20 lượt phát sóng truyền hình, đăng nhiều tin, bài về ATTP trên báo viết và báo điện tử; tổ chức treo 242 băng rôn, sao chép và cấp phát 130 đĩa CD/DVD về thông điệp Tháng Hành động vì ATTP năm 2020 cho 17 huyện, thị xã, thành phố. Riêng tại huyện Đak Đoa, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 40 lượt phát thanh, tuyên truyền thường xuyên qua trang thông tin điện tử của huyện về đảm bảo ATTP; tổ chức treo 65 băng rôn, 15 tranh, áp phích... và nhiều hoạt động truyền thông khác.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai đã có các đề xuất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Theo đó, đề nghị các Bộ quản lý ngành cần có sự thống nhất trong việc quy định các giấy tờ pháp lý và thủ tục hành chính về lĩnh vực ATTP, cụ thể: Ngành Y tế không thực hiện thủ tục hành chính xác nhận kiến thức về ATTP. Tuy nhiên, ngành Công thương và Nông nghiệp và PTNT vẫn thực hiện, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của nhiều ngành mà trong đó có ngành Y tế. Đề nghị các đơn vị cấp trên tăng cường in ấn các poster, tờ gấp, tờ rơi, tài liệu cấp phát cho các đơn vị để đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền về ATTP.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh trong phòng-chống dịch Covid-19, Gia Lai đã tạm dừng hoạt động thanh, kiểm tra trong Tháng Hành động. Ảnh: Như Nguyện

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương ghi nhận kết quả đạt được trong công tác triển khai đảm bảo ATTP tại Gia Lai. Đồng thời, đoàn kiến nghị tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP không riêng gì trong Tháng Hành động mà cần thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Những kiến nghị mà tỉnh đề xuất, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo cấp trên và sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho địa phương thời gian tới.

Được biết, ngoài làm việc với Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về đảm bảo ATTP sẽ tiến hành kiểm tra tại 3 tỉnh gồm: Vĩnh Long, Đồng Tháp và Kon Tum.