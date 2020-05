Chỉ đạo mới về việc điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 2504/BTNMT-TNN ngày 11-5 yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak hàng ngày vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê.

Lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak. Ảnh: Hà Phương

Theo đó, từ nay đến 15-6-2020, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê không nhỏ hơn 4 m3/s từ 6 giờ đến 19 giờ và không nhỏ hơn 2 m3/s trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi nghiên cứu báo cáo của Công ty, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2018), và căn cứ diễn biến nguồn nước trên lưu vực sông Ba, số liệu vận hành hồ chứa An Khê, Ka Nak và kết quả dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực. Hiện nay, mực nước hồ Ka Nak vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 493,26m, thấp hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình là 4,24m (thiếu hụt khoảng 30,24 triệu m3 ) và dòng chảy đến hồ Ka Nak vẫn đang ở mức rất thấp (chỉ đạt khoảng hơn 1,3-2,5 m3/s).

Công văn trên còn yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại phụ lục III của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trong quá trình vận hành, trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu, thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, Công ty thực hiện vận hành xả nước với thời gian và lưu lượng xả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, vận hành hồ Ka Nak điều tiết cấp đủ nước cho hồ An Khê và đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng chống hạn.