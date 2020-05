Ayun Pa: Khen thưởng đột xuất Ban chuyên án ma tuý

(GLO)- Ngày 25-5, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể Công an thị xã Ayun Pa và 5 triệu đồng tiền thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ảnh: Nguyễn Sang

Trước đó, vào chiều ngày 22-5, Công an thị xã Ayun Pa phục kích và bắt đối tượng T.V.N (SN 1990, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm 85g ma túy đá, hơn 20 triệu đồng tiền mặt, một xe ôtô, 1 khẩu súng loại Rulo, 35 viên đạn, 8 quả thuốc nổ (một trong số đó đã gắn kíp chuẩn bị cho nổ), các hệ thống báo động, cảm biến camera an ninh. Vụ án hiện đang được Công an thị xã Ayun Pa tiếp tục điều tra làm rõ.