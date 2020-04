Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai công tác tháng 5

(GLO)- Chiều 28-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tháng 5-2020. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà, Kpă Thuyên và Nguyễn Đức Hoàng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.



Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong tháng 4, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo trồng 72.099 ha cây trồng các loại, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm ước giảm 6,48% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 ước đạt 251,259 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 1.468,86 tỷ đồng, bằng 32,14% dự toán Trung ương giao, bằng 28,25% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3,31% so với cùng kỳ năm 2019...

Ảnh: Trần Dung





Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới… tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học-công nghệ tiếp tục phát triển. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp để phòng-chống dịch Covid-19; hướng dẫn học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 các phương pháp học trực tuyến, học qua truyền hình; tổ chức phổ biến, hướng dẫn kiến thức phòng-chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh ngay từ buổi học đầu tiên. Ngoài ra, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà chỉ đạo: Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26-4-2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở mức cao nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà cũng lưu ý Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thu ngân sách. Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm trang-thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện bảo hộ chống nhiễm khuẩn, vật tư tiêu hao… tại các đơn vị y tế; đảm bảo việc mua sắm kịp thời, minh bạch và đúng quy định của pháp luật để phục vụ phòng-chống dịch Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục-đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

TRẦN DUNG