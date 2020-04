(GLO)- Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vừa có buổi làm việc với đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh nhận giúp đỡ, hỗ trợ 10 hộ nghèo trên địa bàn xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy Kbang.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã từ đầu năm 2020 đến nay, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krong Đỗ Công Trúc cho biết: Xã Krong có tổng diện tích tự nhiên hơn 31.157 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 6.295 ha, chiếm 20,21% so với tổng diện tích đất tự nhiên; đất lâm nghiệp 23.398 ha, chiếm 75,1%; đất phi nông nghiệp 363 ha, chiếm 1,17% và đất chưa sử dụng 1.098 ha, chiếm 3,53%. Xã có 10 làng trên cơ sở sáp nhập từ 23 làng trước đây; toàn xã có 1.348 hộ/5.566 khẩu, trong đó dân tộc Bahnar 1.129 hộ/ 4.851 khẩu, chiếm 87,15%. Hiện nay, xã Krong có 194 hộ nghèo với 830 khẩu, tỷ lệ 14,39%, 270 hộ cận nghèo với 1.238 khẩu, tỷ lệ 20,03%.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung chỉ đạo triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt một số kết quả. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 736/692 ha, đạt 106,4 % so với kế hoạch, giảm 5,8% so với vụ Đông-Xuân 2018-2019. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới đến nay xã đã đạt 11 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 2, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18), hiện xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 và tổ chức họp triển khai đến từng làng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về tình hình dịch bệnh, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực, tự giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng...Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krong đề xuất với Đoàn công tác xem xét, hỗ trợ xã trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy xã báo cáo tình hình, ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đơn vị đại hội điểm của huyện Kbang), ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị xã tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong thời gian đến. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trong việc nhận hỗ trợ, giúp đỡ 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Krong. Cụ thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 3 hộ nghèo thuộc làng Tăng Lăng (Đinh Thị Rĩk sinh năm 1968, Đinh Thị Mắp sinh năm 1964, Đinh Mơnh sinh năm 1990); Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 1 hộ nghèo thuộc làng Klếch (Đinh Bơh sinh năm 1936); Tỉnh đoàn hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Klếch (Đinh Hiếu sinh năm 1993, Đinh Jih sinh năm 1978); Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Pngăl (Đinh Chơnh sinh năm 1970, Đinh Thị Nhrem sinh năm 1958); Hội Nông dân tỉnh nhận hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo thuộc làng Pngăl (Đinh Bĩng sinh năm 1962, Đinh Thị Sắp sinh năm 1954).

Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ 4 căn nhà (3 căn nhà, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng và 1 nhà trị giá 50 triệu đồng), trong đó hỗ trợ làm mới, sửa chữa 3 nhà trong tổng số 10 hộ nghèo, 1 nhà giao lại cho xã Krong lựa chọn, đề xuất trong tổng số hộ nghèo toàn xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trực tiếp đi khảo sát từng hộ nghèo, có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ cụ thể như làm nhà mới, sửa chữa nhà (đối với những hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố), hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.. để các hộ nghèo sản xuất, hoàn thành trước 15-4-2020. Huyện ủy Kbang chỉ đạo tiếp nhận sự hỗ trợ của các đơn vị bằng tiền, hiện vật để chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Krong cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ thêm cho 10 hộ nghèo nêu trên, báo cáo Thường trực Huyện ủy Kbang để đề xuất đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 15-5-2020.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Krong là xã có truyền thống cách mạng, do đó, Huyện ủy Kbang cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hệ thống chính trị của xã trong việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước tháng 10-2020, góp phần để xã Krong đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho 10 hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tặng quà cho xã Krong và 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.