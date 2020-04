Gia Lai: Phòng tránh, ứng phó sét, tố, lốc, mưa đá

(GLO)- Ngày 6-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó mưa giông kèm sét, tố, lốc, mưa đá trên địa bàn tỉnh.





Gia Lai đã xuất hiện mưa dông cục bộ một số nơi. Ảnh: Lê Nam

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chiều tối các ngày từ ngày 7 đến 9-4, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông trái mùa diện rải rác; trong mưa có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo về mưa giông, sét, mưa đá, lốc xoáy…; chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời di dời dân đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người. Chỉ đạo chính quyền cơ sở kiểm tra, rà soát các công trình, nhà ở không đảm bảo an toàn, hướng dẫn gia cố, chèn chống chắc chắn khi có cảnh báo xảy ra mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá để tránh thiệt hại. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai phương án bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá gây ra. Chủ động huy động lực lượng giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, công trình bị thiệt hại, đảm bảo đời sống và sản xuất của người dân; chủ động dùng ngân sách địa phương để ứng phó, khắc phục thiệt hại.



Thường trực Ban chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa giông, sét, tố, lốc, mưa đá gây ra; đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục theo đúng quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng giúp dân, địa phương sửa chữa nhà cửa, công trình bị tốc mái, sập đổ, hư hỏng do giông, sét, tố, lốc và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác gây ra để sớm ổn định đời sống; triển khai kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng triển khai công tác sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho người dân vùng bị thiệt hai. Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.



Hà Sự