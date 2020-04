Bị phạt 10 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật

(GLO)- Ngày 6-4, Đại tá Hồ Kỳ Trọng-Trưởng Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh T.V.V. (trú tại xã Thành An, thị xã An Khê) vì chia sẻ thông tin về dịch bệnh Covid-19 sai sự thật.

Anh V. bị phạt 10 triệu đồng vì chia sẻ tin sai sự thật. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó anh V. đã dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook để chia sẻ bài viết do tài khoản T.V.S. đăng tải vào nhóm “Chợ rao vặt An Khê” với nội dung rằng tại huyện Kbang đã có người nhiễm dịch bệnh Covid-19 kèm theo các biện pháp để phòng tránh dịch bệnh. Anh V. còn gắn thẻ 18 tài khoản facebook khác là những người bạn của mình vào thông tin chia sẻ trên. Thông tin anh V. chia sẻ trên nhóm đã nhanh chóng tạo ra hiểu sai về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Công an thị xã An Khê đã xác định thông tin trên là sai sự thật nên đã mời anh V. đến làm việc. Anh V. đã thừa nhận chia sẻ thông tin mà chưa được kiểm chứng và đã tiến hành xóa bỏ bài chia sẻ của mình. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ chủ tài khoản T.V.S. để xử lý theo quy định của pháp luật.