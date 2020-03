(GLO)- Chiều 9-3, tại UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (Covid-19) tỉnh Gia Lai tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin: Hiện tỉnh chưa ghi nhận ca nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, bố trí khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận, thu dung bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 để khám, sàng lọc, tư vấn theo quy định. Ngành Y tế đã công bố đường dây nóng; xây dựng kịch bản ứng phó với 5 cấp độ… Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai xong việc phun hóa chất. Đến chiều 9-3, số cách ly tại nhà giám sát, theo dõi Covid-19 là 186 trường hợp; trong đó, đã qua 14 ngày có 119/186 trường hợp. Tất cả những trường hợp cách ly tại nhà được giám sát chặt chẽ theo quy định. UBND tỉnh đã cấp gần 35 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh cho biết: Có 100% trường học (828/828 trường) trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện vệ sinh trường học và duy trì thường xuyên công tác này; có khoảng 85% trường học phun hóa chất khử khuẩn (trong đó, bậc học mầm non đạt 100%). Hiện bậc học từ THCS, Tiểu học và Mầm non vẫn tiếp tục nghỉ đến hết 15-3; riêng bậc học THPT trở lên đã đi học lại từ ngày 2-3 với sỉ số học sinh đến lớp đạt 99,52%. Công tác phòng, chống dịch được triển khai chặt chẽ tại cơ sở giáo dục, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm soát tại biên giới, cửa khẩu được triển khai chặt chẽ không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; có kịch bản đón công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cũng như việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo tiếp nhận, cách ly theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời định hướng không để người dân hoang mang…

Việc xử lý các thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông đề nghị Công an tỉnh xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đồng thời công khai thông tin để người dân được biết. Theo Sở Công thương Gia Lai, tỉnh chưa có tình trạng người dân mua hàng tích trữ như một số tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, dự lường các tình huống có thể xảy ra, Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch dự trữ đầy đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Tại cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tiến tới chủ động, sẵn sàng phòng, chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh: Dịch Covid-19 hiện diễn biến phức tạp; Việt Nam đã có 30 ca mắc tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng Gia Lai chưa có ca nào mắc Covid-19 nhưng có 186 trường hợp cách ly tại nhà. Ngoài ra, tỉnh cũng có nguy cơ cao vì có đường biên giới, giao thương qua lại với Campuchia, có Cảng Hàng không Pleiku… nên cần dự lường các tình huống có thể xảy ra để kịp thời ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, triển khai thường xuyên công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn cần nắm chắc địa bàn, có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin liên tục kịp thời triển khai phòng, chống. Cơ quan thường trực là Sở Y tế phải là cơ quan đầu tiên có thông tin, xác nhận, thẩm định và báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh đồng thời có sự phối hợp hướng dẫn các đơn vị trong triển khai các công tác liên quan phòng, chống dịch. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, việc giao thương qua lại biên giới… Hiện nay có tình trạng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận vì vậy cần phải tăng cường, thực hiện tốt công tác truyền thông, nhất là tuyên truyền hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân về các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh; thông tin về tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác, minh bạch, công khai; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.