Kinh doanh dịch vụ không cần thiết tại Gia Lai đóng cửa phòng dịch Covid-19

(GLO)- Nhằm chung tay ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đồng thuận chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động từ ngày 25-3 cho đến khi có thông báo trở lại.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết tạm thời đóng cửa





Đồng tình với chỉ đạo của UBND tỉnh



Ngày 25-3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn hỏa tốc số 630/UBND-KGVX nhằm đính chính, bổ sung nội dung Công văn số 621/UBND-KGVX ngày 24-3. Công văn nêu rõ: “Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), phòng tập gym, yoga, các điểm, câu lạc bộ bi da, các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu”. Theo ghi nhận của P.V trong ngày 25 và 26-3, phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn TP. Pleiku đều tự giác thực hiện đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Rạp chiếu phim Touch Cinema cam kết tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo. Ảnh: Phương Linh





Touch Cinema (đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) thuộc Công ty Quỳnh Nguyên Gia Lai là rạp chiếu phim thu hút đông khách nhất trên địa bàn thành phố. Những tháng gần đây, tình hình kinh doanh của rạp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do người dân hạn chế đến những nơi tập trung đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông Bùi Thanh Kiệt-Giám đốc Công ty Quỳnh Nguyên Gia Lai-cho hay: “Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, rạp đã tạm dừng hoạt động. Dù biết là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu nhưng chúng tôi ý thức được cơ sở kinh doanh của mình là nơi có khả năng lây nhiễm khá cao bởi lượng người tập trung đông. Lúc này, chống dịch Covid-19 là trên hết. Về phía nhân viên, chúng tôi khuyến khích họ tìm việc làm khác trong thời gian cơ sở dừng hoạt động để duy trì thu nhập; đồng thời chú ý tránh đến nơi tập trung đông người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”.



Toàn tỉnh hiện có khoảng 265 địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, riêng TP. Pleiku có khoảng 68 địa điểm. Những ngày này, các tuyến phố tập trung nhiều quán karaoke như: Cao Bá Quát, Đống Đa, Nguyễn An Ninh, Quyết Tiến trở nên im ắng, khác hẳn với sự nhộn nhịp trước đây. Karaoke Paradise (đường Đống Đa) của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai là một trong những địa điểm luôn có khá đông khách nhưng nay cũng tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hiệu-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai-cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của chính quyền địa phương và mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng cũng như cộng đồng, hệ thống dịch vụ giải trí của Công ty tạm thời đóng cửa cho đến khi có chỉ thị mới của Chính phủ, chỉ đạo của chính quyền địa phương”.



Cùng quan điểm, ông Trần Hoàng Sơn-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Khách sạn Vĩnh Hội (TP. Pleiku) cho rằng: “Bản thân tôi ý thức được việc tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa của đơn vị mình là phù hợp với tình hình hiện nay. Thiệt thòi về kinh tế thì chắc chắn sẽ có. Nhưng như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là chiến sĩ, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm cùng địa phương phòng-chống dịch bệnh”.



Những ngày qua, Câu lạc bộ vui chơi giải trí thiếu nhi (tại khuôn viên Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh) rơi vào cảnh vắng vẻ chưa từng có. Vào các ngày cuối tuần, Câu lạc bộ mở cửa trong vòng 6 tiếng đồng hồ nhưng chỉ đón được chừng hơn chục khách vào chơi. Còn những ngày thường, lượng khách đếm trên đầu ngón tay. Bà Trần Thị Bình-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trần Bình, đơn vị đang thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ tại đây-cho biết: Chỉ trong 2 tháng qua, doanh nghiệp đã lỗ đến 60 triệu đồng. Dù vậy, doanh nghiệp sẽ nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của tỉnh về việc tạm dừng hoạt động để chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Tương tự, các điểm vui chơi cho thiếu nhi như Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, TP. Pleiku), Ty Ty Kids (đường Võ Thị Sáu, TP. Pleiku) cũng “cửa đóng then cài” đợi thông báo mới.

Nhân viên khu vui chơi giải trí Kim Phát trong Siêu thị Co.op Mart Pleiku lau dọn vệ sinh để tạm dừng hoạt động. Ảnh: ĐỨC THỤY











Ngoài các tụ điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao ở TP. Pleiku như: Pleiku Gym (đường Phan Đình Giót), hồ bơi Hoàng Phát, Thế Dân (đường Chu Mạnh Trinh), các sân bóng đá mini… cũng đã đồng loạt đóng cửa. Bằng nhiều hình thức như dán thông báo, điện thoại, đăng trên fanpage, các cơ sở thông báo đến học viên lịch tạm ngừng tập luyện nhằm tránh tụ tập đông người. Chị Nguyễn Nhã Chinh-chủ cơ sở Mộc Yoga (đường Chu Văn An, TP. Pleiku) ngay trong chiều 24-3 đã thông báo tạm dừng hoạt động đến các học viên. “Mặc dù là cơ sở tập luyện nâng cao sức khỏe nhưng số lượng học viên mỗi lớp lại khá đông nên cũng sẽ khó kiểm soát. Tôi thấy việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết lúc này khá hợp lý và sẽ nghiêm chỉnh chấp hành cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ tổng vệ sinh, khử trùng toàn bộ cơ sở”-chị Chinh cho hay.



Xử lý nghiêm cơ sở vi phạm



Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã nhanh chóng rà soát, thông báo và làm bản cam kết gửi đến từng cơ sở kinh doanh các dịch vụ không cần thiết trên địa bàn. Tại TP. Pleiku, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động các cơ sở ký cam kết. Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn phường có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn như quán bar, karaoke đã ký cam kết tạm ngừng hoạt động từ ngày 24-3. Phường cũng đã làm việc với Trung tâm Thương mại Kim Center về việc cam kết tạm ngừng hoạt động một số dịch vụ như rạp chiếu phim, phòng tập gym và yoga. Qua triển khai, các cơ sở rất đồng tình và thực hiện nghiêm việc tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo trở lại”.

Khu vui chơi Ty Ty Kids (đường Võ Thị Sáu, TP. Pleiku) tạm thời ngưng hoạt động. Ảnh: Phương Linh







Điểm c, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế nêu rõ: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Trên địa bàn phường Phù Đổng có 17 địa điểm kinh doanh dịch vụ không cần thiết gồm: 6 tiệm internet, 3 quán karaoke, 3 phòng tập gym, 2 sân bóng đá mini, 1 rạp chiếu phim và 2 cơ sở mát xa. Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Chúng tôi đã gửi thông báo và đến từng cơ sở để ký cam kết tạm dừng hoạt động. Hầu hết chủ cơ sở đều đồng thuận chấp hành. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện cơ sở nào tiếp tục mở cửa phục vụ sẽ nhắc nhở. Nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ lập biên bản đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tước giấy phép kinh doanh để răn đe”.



Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã An Khê đã yêu cầu các xã, phường tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã-cho hay: “Trên địa bàn thị xã có khoảng 19 quán karaoke, 12 tiệm internet, 5 sân bóng đá mini, 2 điểm mát xa, 2 hồ bơi, 5 điểm tập gym và 2 cơ sở yoga. Từ ngày 24-3, các xã, phường đã đến thông báo và các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉnh việc tạm dừng hoạt động. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở vi phạm sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật”.

Cán bộ phường Phù Đổng hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh viết bản cam kết tạm thời ngừng hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh





Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, thông tin tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Ông Bùi Văn Dữ (đường Trần Kiên, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi thấy tạm dừng hoạt động tiệm mát xa, karaoke, khu vui chơi giải trí… trong thời điểm này là đúng bởi đó là những nơi tập trung đông người, nhiều thành phần khó kiểm soát. Đợi dịch bệnh qua đi rồi mọi thứ hoạt động trở lại thì sẽ yên tâm hơn”. Tương tự, anh Nguyễn Đình Lân-tài xế Sun Taxi-chia sẻ: “Để hạn chế tập trung đông người thì việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí tạm đóng cửa là điều cần thiết. Đây là biện pháp đúng đắn nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19”.



Trao đổi với P.V, ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: “Dựa trên diễn biến của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi theo dõi sát sao và thường xuyên tham mưu cũng như nhanh chóng triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố một cách nhanh chóng, cụ thể nhất. Sở cũng hướng dẫn các đơn vị rà soát, lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để tuyên truyền, vận động, thực hiện cam kết tạm thời đóng cửa nhằm chống dịch. Thời gian này, Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, băng rôn, áp phích, tờ rơi… để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19”.



PHƯƠNG LINH-THẢO NGUYÊN