Gia Lai: Tạm giữ 21.200 chiếc khẩu trang y tế trên biên giới

(GLO)- Chiều 26-3, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết, đơn vị đang củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao số tang gồm 21.200 chiếc khẩu trang y tế và 200 chai gel rửa tay khô cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.





Số tang vật được đưa về Đồn để điều tra, làm rõ. Ảnh: Anh Huy

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-3, tại khu vực phía sau chợ Cửa khẩu (thuộc lô 2 thôn Cửa khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lệ Thanh tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 81C-147.69 do Trương Minh Đại (SN 1991;hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển và phát hiện trên xe có 21.200 chiếc khẩu trang y tế đựng trong 17 thùng, trong đó 21.100 chiếc mang nhãn hiệu ONE MASK và 100 chiếc mang nhãn hiệu VINH QUANG MASK; 200 chai gel rửa tay khô mang nhãn hiệu ONE 1. Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về số hàng hóa trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính; đưa đối tượng, phương tiện, tang vật về Đồn để điều tra, xác minh làm rõ.



Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Trương Minh Đại khai nhận được chị Nguyễn Thị Hiền (là dì ruột) thuê lái xe vận chuyển hàng hóa từ bến xe Nhỏ (TP. Pleiku) lên khu vực thôn Cửa khẩu để giao hàng. Ngày 22-3, Đại chở hàng hóa lên giao tại khu vực lô 2 thuộc thôn Cửa khẩu và đang giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Chủ sở hữu số hàng hóa trên là Đỗ Thị Hường (SN 1981; HKTT: Thôn Cửa khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Đối tượng Hường khai nhận đặt mua số tang vật trên qua mạng xã hội Facebook của một người ở TP. Hồ Chí Minh (không rõ lai lịch) và thuê Hiền vận chuyển từ bến xe nhỏ lên thôn Cửa khẩu để bán kiếm lời.

ANH HUY