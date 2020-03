Gia Lai: Khởi tố đối tượng giả mạo giấy tờ

(GLO)- Ngày 2-3, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sinh (SN 1970, thường trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi giả tài liệu của các cơ quan tổ chức.



Khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sinh (ảnh Công an cung cấp)



Trước đó, ngày 14-2, Nguyễn Văn Sinh đến Công an xã Ia Chía (huyện Ia Grai) để làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) đến xã Ia Chía cho 2 trường hợp là ông D. (SN 1969) và bà B. (SN 1978). Tuy nhiên, qua xác minh, 2 trường hợp trên không có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ake, chữ ký xác nhận của Phó trưởng Công an xã Ia Ake trong giấy chuyển hộ khẩu là giả. Công an huyện Ia Grai đã tạm giữ đối tượng Sinh để điều tra làm rõ.



Tại Công an huyện Ia Grai, Nguyễn Văn Sinh khai nhận đã làm giả giấy tờ để chuyển khẩu cho ông D. và bà B. với mục đích để sau 3 năm được hưởng cấp đất. Chi phí mỗi người phải trả cho Sinh là 500-600 ngàn đồng. Công an huyện Ia Grai cũng đã tiến hành khám xét nhà ở của Sinh ở TP. Pleiku và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, tang vật có liên quan.



HOÀNH SƠN