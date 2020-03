Điều chỉnh một số chỉ tiêu của Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI

(GLO)- Chiều 11-3, đồng chỉ Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, số liệu của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng chủ trì còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà, Nguyễn Đức Hoàng, Kpă Thuyên. Tham dự còn có các thành viên Tổ giúp việc về nội dung kinh tế-xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu, số liệu Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Hà Duy

Trên cơ sở chỉ tiêu của Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng như những ý kiến đóng góp của các sở, ngành tại các cuộc họp trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và có bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, số liệu của Báo cáo chính trị. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân 9,15%; GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 81,16 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 13-14%...

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá báo cáo vẫn chưa thể hiện rõ và đầy đủ những mục tiêu cũng như giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu. Do vậy, cần rà soát, tính toán lại một cách khách quan, hợp lý về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế; xác định được những điểm đột phá, trọng tâm, trọng điểm; các chính sách phát triển cho từng ngành, từng lĩnh vực cần có những đề xuất cụ thể với tỉnh, với Trung ương. Cùng với đó là quan tâm hơn tới vấn đề xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.