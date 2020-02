Tập huấn phòng-chống bệnh viêm phổi do vi rút corona gây ra

(GLO)- Chiều 4-2, Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức lớp tập huấn phòng-chống bệnh viêm phổi do vi rút corona mới (nCoV) cho 130 y-bác sĩ, nhân viên y tế của các Bệnh xá trực thuộc Binh đoàn 15 và Bệnh viện Quân y 15.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Anh Huy

Tại lớp tập huấn, Thiếu tá Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện 15 đã thông báo, cập nhật tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên khoa I của Bệnh viện cũng đã hướng dẫn đến các y-bác sĩ, nhân viên y tế về công tác giám sát và biện pháp phòng-chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới; phòng-chống lây nhiễm chéo cho bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế tại cơ sở điều trị.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên quân y về cách phòng, chống dịch. Đồng thời củng cố hệ thống giám sát, thống kê, báo cáo dịch bệnh corona, cách phòng tránh vi rút corona lây lan phát tán ra cộng đồng.