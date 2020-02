Nhà thuốc hết hàng, vỉa hè đôn giá khẩu trang y tế gấp nhiều lần

(GLO)- Theo ghi nhận của PV, hầu hết các nhà thuốc tây trên địa bàn TP. Pleiku không còn khẩu trang y tế để bán cho người dân và treo biển “hết khẩu trang y tế”. Tuy nhiên, hiện tại địa bàn xuất hiện một số người bán khẩu trang y tế trên vỉa hè với giá trên trời.

Do dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra ngày càng diễn biến phức tạp khiến cơn sốt khẩu trang y tế tại Gia Lai lên cao. Theo đó, tại TP.Pleiku, hàng loạt quầy thuốc lớn, nhỏ đều treo biển báo "hết khẩu trang, nước rửa tay" do sức mua quá lớn. Qua khảo sát của PV, hầu hết các các nhà thuốc tây lớn nhỏ trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Phạm Văn Đồng… có rất đông người đến tìm mua khẩu trang y tế nhưng nhân viên thông báo hết hàng.

Hầu hết các Nhà thuốc tây đều treo bản hết khẩu trang y tế. Ảnh: Q.T

Tuy nhiên, vào chiều 1-2, tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và Hai Bà Trưng cách các nhà thuốc tây không xa xuất hiện 1 phụ nữ bán khẩu trang y tế. Người phụ nữ này còn khá nhiều hộp khẩu trang y tế. Tại đây, từng hộp khẩu trang y tế được chia nhỏ thành 5 bao nhỏ. Khi khách hỏi mua, người phụ nữ này bán giá 50.000đ/bao, còn bán cả hộp thì giá 250.000 đồng.

Người phụ nữ bán khẩu trang trên vỉa hè với giá cao gấp nhiều lần. Ảnh: Q.T

Tăng giá, găm hàng khẩu trang và nước xịt tay khử trùng, vốn là hai vật dụng được giới y khoa khuyến cáo cần sử dụng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona ở nơi đông người đang bị dư luận lên án mạnh mẽ.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá khẩu trang y tế, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức.

Quang Tấn