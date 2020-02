Mang Yang: 165 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Sáng ngày 10-2, cùng với các địa phương trong cả nước, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Phương

Trong đợt này, huyện Mang Yang có 165 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 100% đều là đoàn viên và có 4 đảng viên; trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên; công dân có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 5%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt trên 61%. Các tân binh huyện Mang Yang được phân bổ thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Công an tỉnh Gia Lai 20 tân binh; Trung đoàn 991- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (30 tân binh); Trung đoàn Bộ binh 143, Sư 315 (35 tân binh); Trung đoàn Bộ binh 95, Sư đoàn Bộ binh 2 (79 tân binh) và Trung đoàn 28, Sư 10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1 tân binh.

Đúng 7 giờ 20 phút, công tác giao nhận quân tại huyện Mang Yang đã hoàn tất, 165 tân binh về đơn vị mới đảm bảo an toàn. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona nên chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã tuyên truyền, quán triệt các gia đình có con em nhập ngũ không tập trung tại điểm giao nhận quân và nhân dân đã nhận thức và chấp hành thực hiện tốt, an ninh trật tự trong buổi giao nhận quân diễn ra nghiêm túc.