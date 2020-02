Lễ giao-nhận quân năm 2020: Nhanh gọn, chặt chẽ và an toàn

(GLO)- Như tin đã đưa, sáng 10-2, có 2.531 thanh niên trên toàn tỉnh Gia Lai đã lên đường nhập ngũ. Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra nên buổi lễ giao-nhận quân tại các địa phương được tiến hành nhanh gọn song cũng vô cùng trang nghiêm và ấm ấp.

Háo hức lên đường

Tiết trời se lạnh cộng với mưa phùn, song từ rất sớm, các tân binh của thị xã An Khê đã tập trung đông đủ về Trung tâm Huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, sẵn sàng cho buổi lễ giao-nhận quân. Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, tân binh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (phường Tây Sơn, thị xã An Khê)-nữ tân binh duy nhất của tỉnh trong đợt nhập ngũ năm 2020 chia sẻ: “Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có ông, bố mẹ và người thân đều công tác trong quân đội. Vì vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được khoác trên mình bộ quân phục người lính, góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ quê hương và viết tiếp truyền thống gia đình”. Sau khi tốt nghiệp Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng) và biết tin tỉnh có chỉ tiêu tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ, Huyền đã viết đơn tình nguyện.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1997, ở tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chững chạc trong quân phục màu xanh trang nghiêm. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-nhắn nhủ: “Năm nay, thành phố có 216 thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an, trong số đó có trên 90 thanh niên viết đơn tình nguyện. Thời gian đầu sẽ có những khó khăn, bỡ ngỡ nhất định, song tôi tin tưởng trong môi trường quân đội, công an, các tân binh sẽ phát huy tốt truyền thống quê hương, đoàn kết giúp nhau học tập, rèn luyện, công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, không đào bỏ ngũ... và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Có lẽ không riêng Nguyễn Thị Ngọc Huyền mà tất cả các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 đều chung niềm vinh dự, tự hào khi trở thành người lính. Tân binh Rơ Châm Minh-y sĩ của Trạm Y tế phường Yên Thế (TP. Pleiku) bộc bạch: “Tôi nhận giấy gọi nhập ngũ cùng lúc với nhận quyết định trúng tuyển biên chế vào làm ở Trạm y tế phường Yên Thế. Tuy nhiên, tôi xác định sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trước, sau đó về địa phương tiếp tục công tác. Tôi cũng hy vọng với kiến thức của mình sẽ cống hiến được cho đơn vị trong thời gian tại ngũ”. Tân binh Siu Thin (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) xác định: “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công dân nên tôi đã mạnh dạn tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trong thời gian 2 năm quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để trưởng thành hơn, sau này về giúp ích cho gia đình, địa phương”. Còn với Tân binh Trần Mạnh Cường, (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) dù đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng khi có lệnh gọi đã quay trở về địa phương và sẵn sàng nhập ngũ. Tân binh Trần Mạnh Cường cũng hy vọng môi trường quân đội sẽ là trường học lớn để rèn luyện sức khỏe, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để góp một phần công sức xây dựng, bảo vệ quê hương giàu đẹp.

Thanh niên TP. Pleiku lên đường nhập ngũ. Ảnh Phương Dung

Tương tự, tân binh Nay Cang Úc (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) cũng hứa quyết tâm: “Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quân đội giao phó. Trước đó, cán bộ xã, cán bộ huyện cũng đến nhà gặp gỡ, động viên và gia đình cũng ủng hộ việc tôi nhập ngũ nên tôi không có gì băn khoăn hết”. Riêng với tân binh Rah Lan Kương (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) xen lẫn sự háo hức, hồi hộp là một chút băn khoăn. Bởi vợ Kương đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4 và do tình hình dịch nCoV nên vợ Kương không đi tiễn chồng. “Trước lúc lên đường, mình cũng động viên vợ và gửi vợ con nhờ bố mẹ 2 bên chăm sóc, hỗ trợ. Mình sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện và để sau này con mình sẽ luôn tự hào vì cha nó từng đi bộ đội!”-Kương chia sẻ.

Nhanh gọn, chặt chẽ

Trước tình hình dịch nCoV, tại các điểm diễn ra lễ giao-nhận quân, công tác phòng dịch đã được triển khai chặt chẽ. Các đơn vị đã tiến hành phun thuốc phòng dịch tại các khu vực sân bãi, các phương tiện đưa đón tân binh, tổ chức cách ly người thân ra khỏi khu vực giao-nhận quân, cấp phát khẩu trang cho tân binh và các đại biểu dự lễ; các tân binh trước khi vào khu vực tổ chức lễ đều được đo thân nhiệt,... Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ cho biết, việc cách li giữa các tân binh và người thân tại khu vực giao quân đã nhận được sự đồng thuận cao. Bởi lẽ, ai cũng mong muốn con em mình được đảm bảo sức khỏe, do đó buổi lễ diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Đảng viên trẻ, tân binh Hoàng Văn Ba (xã Ia Lâu, huyên Chư Prông; đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Dịch vụ Pháp lý): “Sẽ phát huy tinh thần tuổi trẻ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tốt. Tôi hi vọng với chuyên ngành đã được đào tạo khi vào môi trường quân đội có thể đóng góp nhiều cho đơn vị. Và tôi cũng mong muốn sẽ được cống hiến lâu dài trong quân ngũ”.

Đứng từ xa dõi mắt nhìn theo đứa cháu nội Võ Hoàng Sơn, ông Võ Đình Trinh (thôn 1 Thượng An, xã Song An, thị xã An Khê) phấn khởi: “Tôi vui và tự hào lắm, vì cháu đã có ý thức tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ chứ không cần phải có giấy gọi. Gia đình chúc cháu “chân cứng đá mềm” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Chứng kiến khoảnh khắc con trai bước lên xe về đơn vị, ông Nay Chrip (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) xúc động: “Nó là con trai đầu, là lao động chính trong gia đình, sau nó còn 3 đứa em nhỏ. Dù vậy, khi nó trúng tuyển, gia đình cũng rất vui, đã tổ chức liên hoan chia tay để nó yên tâm lên đường. Trong thời gian con đi bộ đội, già làng, trưởng thôn cũng hứa khi nào gia đình cần lao động sẽ tập hợp dân làng phụ giúp nên mình vui lắm!”. Đứng phía ngoài khu vực tổ chức lễ giao-nhận quân, chị Siu Huyền (xã Ia Lly, huyện Chư Prông) cố gắng tìm kiếm chồng, tân binh Hà Văn Tùng trong 217 thanh niên tại Quảng trường của huyện. Chị Siu Huyền trải lòng: “Mặc dù con gái mới được hơn 1 tuổi nhưng biết đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân nên mình và gia đình đều động viên anh yên tâm lên đường. Mình và con ở nhà sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, chỉ mong anh giữ sức khỏe, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thanh niên thị xã Ayun Pa hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Phương

Được biết, năm nay toàn tỉnh có 2.251 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 280 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an. Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Công tác giao-nhận quân năm nay được tiến hành nhanh gọn, chặt chẽ và an toàn. Đặc biệt, thời gian diễn ra lễ giao quân diễn ra ngắn gọn, không quá 25 phút song vẫn đảm bảo tính trang nghiêm... Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc tình hình, số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đúng, đủ số lượng và chất lượng”. Nói thêm về chất lượng quân năm 2020, Đại tá Lê Kim Giàu cho rằng, so với những năm trước chất lượng quân năm nay cao hơn rõ rệt, cụ thể tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên người Kinh đã cân bằng so với tỷ lệ dân số. Hơn nữa, sức khỏe của thanh niên cũng đạt cao hơn, đơn cử sức khỏe thanh niên loại 1 và loại 2 đạt 65%;...

Riêng công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, Đại úy Chu Văn Dũng-Đại đội trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư 10 (Quân đoàn 3)-đơn vị nhận quân tại thành phố Pleiku-thông tin: “Ở các vị trí đưa quân về, đơn vị cũng đã thành lập các tổ phòng, chống dịch nCoV và bố trí quân y kiểm tra nhanh sức khỏe tân binh. Ngoài ra, tất cả quân trang cá nhân của bộ đội đều được sát trùng, xử lý đảm bảo; các khu vực vệ sinh, phòng ở của bộ dội cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, phun thuốc sát khuẩn, phòng dịch...”.

Lãnh đạo các ban ngành của TP.Pleiku và của các đơn vị động viên thanh niên. Ảnh: Phương Dung

Để phòng chống dịch nCoV nên lễ giao-nhận quân năm 2020 được rút ngắn, đến hơn 8 giờ, công tác giao-nhận cơ bản hoàn tất. Các thanh niên nhanh chóng lên xe trở về các đơn vị thuộc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân đoàn 3, Quân khu V và Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô-Phó Chính ủy Quân khu 5-nhận xét: “Có thể nói, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác giao-nhận quân, cả về phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị y tế phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe tân binh.... Mặt khác, tôi đánh giá cao công tác giao-nhận quân năm 2020 tại tỉnh, đúng phương châm nhanh, gọn, chặt chẽ, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo đúng tinh thần của buổi lễ giao-nhận quân. Riêng về chất lượng quân so với những năm trước cũng đạt cao hơn, đặc biệt là trình độ văn hóa, sức khỏe...”.