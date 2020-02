Gia Lai: Kiểm điểm các tập thể, cá nhân để mất hàng nghìn ha rừng

Năm 2014, tổng diện tích rừng UBND tỉnh Gia Lai giao cho UBND 7 xã là 5.550,23 ha, đến năm 2017, sau khi kiểm kê chỉ còn 2.860,9 ha, tức là diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị mất là 2.689,33 ha, xấp xỉ 50% diện tích rừng được giao cho các UBND xã quản lý.

Trước tình trạng hàng trăm ha rừng trên địa bàn bị mất, lấn chiếm do công tác quản lý lỏng lẻo, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của 7 tập thể và 6 cá nhân (là lãnh đạo các UBND xã) và hàng loạt cán bộ cấp huyện có liên quan; đồng thời yêu cầu các địa phương này tổ chức trồng lại rừng trên diện tích bị chặt phá, lấn chiếm.

Khu vực rừng bị lấn chiếm. Ảnh: Hồng Điệp

Theo đó, 7 tập thể bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm gồm UBND các xã: Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia và Ia Puch. Sáu cá nhân gồm: ông Siu Jơu - (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Vê); ông Nguyễn Bá (Chủ tịch UBND xã Ia Pia); ông Bùi Văn Nghị (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Me); ông Phạm Quang Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã Ia Me); ông Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng) và ông Rơ Lan Gien (Chủ tịch UBND xã Bình Giáo). Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông yêu cầu Chủ tịch UBND hai xã Bàu Cạn và Ia Puch nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông còn yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ Kiểm lâm huyện phụ trách địa bàn; các công chức địa chính - xây dựng, địa chính - nông nghiệp, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia và Ia Puch qua các thời kỳ do chưa tham mưu cho UBND các xã nêu trên việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, UBND huyện Chư Prông có Kết luận thanh tra số 93 về việc thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND các xã Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia và Ia Puch.

Theo kết quả thanh tra, từ năm 2014, diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý tại UBND xã Ia Vê là 1.501,37 ha. Đến năm 2017, sau kiểm kê thực tế, diện tích này chỉ còn 1.166,32 ha, bị giảm 344,05 ha. Tương tự, diện tích rừng năm 2014 UBND xã Ia Me được giao là 1.646,93 ha và năm 2017 bị giảm 1.018,62 ha. UBND xã Ia Pia được giao là 843,17 ha, đến năm 2017 giảm mất 466,28 ha. UBND xã Bình Giáo được giao 1.048,8 ha, đến năm 2017 mất 647,27 ha; UBND xã Bàu Cạn được giao 79,19 ha, đến năm 2017 bị giảm 8,48 ha. UBND xã Thăng Hưng được giao quản lý 370,3 ha, đến năm 2017 bị mất 159,74 ha. UBND xã Ia Puch được giao 60,47 ha, đến năm 2017 để mất 44,89 ha.

Nguyên nhân được UBND xã này báo cáo lên cấp trên là do năm 2014, tỉnh Gia Lai triển khai công tác kiểm kê rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn chủ yếu sử dụng phương pháp giải đoán không ảnh (ảnh được chụp từ vệ tinh xuống bề mặt trái đất) nên có xảy ra sai số diện tích rừng trên địa bàn. Đến năm 2017, khi kiểm tra thực tế, diện tích này mới được đo đạc lại như con số hiện tại. Một lý do nữa được UBND các xã trên đưa ra để lý giải cho việc mất rừng đó là do lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng cơ sở mỏng nên không bao quát được địa bàn dẫn đến việc người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.