Gia Lai: Doanh thu từ du lịch đạt 510 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 11-2, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Các đồng chí: Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh tăng trưởng cao. Cụ thể: tổng lượt khách du lịch, tham quan tại tỉnh đạt 845 ngàn lượt, tăng 25,5% so với năm 2018 và đạt 100% so với kế hoạch; trong đó khách nội địa là 830 ngàn lượt, tăng 25,9% so với năm 2018; khách quốc tế 15 ngàn lượt, tăng 7,6% so với năm 2018. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 510 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh là 110,75 tỷ đồng cho 7 dự án: hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai, đầu tư hạ tầng Biển Hồ; chống sạt lở quanh tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khu Lâm viên Biển Hồ; đường vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo; đường tuần tra nội bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng; đường vào di tích khảo cổ Rộc Tưng; nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Chư Jôr-Chư Đang Ya.

Năm 2020, tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư du lịch, thu hút nhà đầu tư vào các dự án khu, điểm du lịch; hoàn thiện các điểm du lịch đang khai thác và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; phấn đấu có 970 ngàn lượt khách đến tham quan trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà chỉ đạo trong thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch các cấp. Các huyện, thị xã và thành phố cần chủ động phát huy lợi thế về du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương cần phối hợp và khắc phục những hạn chế để thúc đẩy du lịch Gia Lai phát triển cũng như luân phiên tổ chức lễ hội cồng chiêng; các địa phương bố trí ngân sách để đầu tư phát triển du lịch và tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các địa phương xây dựng kế hoạch mở các lớp dạy nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; bổ sung, hoàn thiện văn bản báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh và xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã…