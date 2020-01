Thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ trong vụ bắt Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ

(GLO)- Theo nguồn tin của P.V, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất việc khám xét, bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Hồng Lam (SN 1970, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ (SN 1980, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ)-Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Đông Dương (SN 1986, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ)-Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đức Cơ.

Lực lượng Công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam với ông Lam. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng với 3 đối tượng trên về hành vi tham ô tài sản, sáng 8-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Công an tỉnh) đã đến trụ sở UBND huyện công bố các quyết định trên đồng thời bắt giữ các đối tượng. Sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét phòng làm việc và nhà ở của các đối tượng. Riêng Nguyễn Hồng Lam bị khám xét tại một căn nhà riêng ở tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan tại trụ sở cơ quan cũng như nhà riêng của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin, Nguyễn Hồng Lam được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ tham ô 524 triệu đồng trong hạng mục thanh lý cây cao su và giao đất tái định cư cho các gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Các đối tượng Tứ và Dương có vai trò đồng phạm, giúp sức để cùng nhau “rút ruột” tiền ngân sách Nhà nước khi ông Lam còn là Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện này

Ngoài hành vi tham ô tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm các đối tượng trên cũng như một số cán bộ có liên quan đến việc giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề mờ ám liên quan đến các khoản tiền đóng góp của các doanh nghiệp trong công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Đây là một động thái quyết liệt được người dân hoan nghênh trong việc phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lần đầu tiên một Chủ tịch UBND huyện bị bắt giam vì tham ô tài sản của Nhà nước.

Vụ việc được Thanh tra tỉnh phát hiện vào tháng 6-2019 và nêu rõ trong kết luận thanh tra số 08/KL-TTr. Theo đó, Thanh tra tỉnh xác định từ năm 2012, khi làm Phó Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch (TCKH) huyện Đức cơ, Tứ đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách, còn Lam khi đó làm Trưởng Phòng TCKH huyện đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để Tứ lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng mục đích cá nhân.

Dương khi đó là thủ quỹ của phòng TCKH đã lấy tiền về mà không nhập quỹ nhưng Lam vẫn không có ý kiến chỉ đạo mà để nhân viên chiếm dụng. Khi làm Chủ tịch UBND huyện, ngày 9-8-2018, Lam đã ký Quyết định số 1827/QĐ-UBND xuất 524 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 9-1-2012. Thanh tra tỉnh nêu rõ việc này có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cá nhân chiếm đoạt tiền ngân sách.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật cảnh cáo với Lam và Tứ, khiển trách với Dương về mặt Đảng. UBND tỉnh cũng đã thi hành kỷ luật với các đối tượng trên hình thức tương tự. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ban Nội chính Trung ương đã yêu cầu báo cáo về vụ việc trên.

Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến với UBND tỉnh về việc chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu là đơn vị thụ lý theo thẩm quyền vụ án này.

Hiện 3 đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục đấu tranh.