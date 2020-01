Pleiku: Cháy kho săm lốp gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

(GLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội kéo dài suốt nhiều giờ đã khiến kho chứa săm lốp của nhà phân phối Thành Công ở địa chỉ 39 Triệu Quang Phục (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại của vụ hỏa hoạn ước tính lên đến gần 20 tỷ đồng.

Ngày 12-1, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng tại kho chứa săm lốp của nhà phân phối Thành Công do ông Nguyễn Thành Phong làm chủ. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được camera ghi lại hình ảnh thời điểm xảy ra vụ cháy.

Theo đó, khoảng 19 giờ 44 phút ngày 10-1, ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ khu vực đầu chiếc xe tải loại 3,5 tấn dựng trong sân nhà kho chứa săm lốp tại địa chỉ số 39 Triệu Quang Phục. Thời điểm này, trước đầu xe tải không có người. Sau đó, lửa nhanh chóng lan sang khu vực chứa săm lốp và nhớt. Đến khoảng 20 giờ, người dân trong khu vực mới phát hiện vụ cháy và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi. Ảnh: L.G

Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10-1, khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử nhiều xe chữa cháy, phương tiện kỹ thuật cùng khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, đám cháy bùng phát rất mạnh bởi trong kho đang chứa hơn 10.000 chiếc săm, lốp xe máy các loại và khoảng hơn 2.000 lít nhớt được chứa trong các thùng phuy. Đám cháy tỏa ra lượng nhiệt lớn, nhiều khói và khí độc bao trùm, lan sang các khu dân cư lân cận. Đặc biệt, nhà kho này có kết cấu nhà khung thép, mái tôn với diện tích khoảng 600 m2, nằm liền kề với một nhà kho khác cũng của nhà phân phối Thành Công ở địa chỉ 72B Tôn Thất Tùng. Đây là khu vực đông dân cư sinh sống nên khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân đã vội vàng rời khỏi nhà và di chuyển tài sản. Do vụ cháy có quy mô lớn, Công an TP. Pleiku, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Cảng Hàng không Pleiku, Công ty cổ phần Công trình Đô thị tỉnh cũng đã huy động lực lượng cùng phương tiện tham gia sơ tán tài sản cho người dân và hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Ngay trong tối 10-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để tham gia chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy, không để lây lan sang khu vực dân cư lân cận, giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Thành ủy, UBND TP. Pleiku cũng đã đến hiện trường nắm tình hình và huy động, phân công lực lượng, tính toán các phương án hỗ trợ người dân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không để lây lan sang khu dân cư. Tuy nhiên, tại kho chứa săm lốp, đám cháy vẫn bốc lên dữ dội. Trước tình hình trên, lực lượng chữa cháy đã huy động 3 xe máy xúc để vừa đập phá tường rào, mái tôn của nhà kho, đào bới lốp xe gây cháy, vừa dùng vòi rồng dập tắt từng khu vực. Nguồn nước tại các khu vực lân cận cũng được huy động tối đa để hỗ trợ cho các xe chữa cháy.

Suốt nhiều giờ, các lực lượng đã tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến khoảng 6 giờ sáng 11-1, ngọn lửa mới bị dập tắt hoàn toàn. Lúc này, toàn bộ hàng hóa trong nhà kho đều đã bị thiêu rụi. Một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất từ nhà kho và khói bốc ra từ vụ cháy.

Ông Nguyễn Hữu Quế cho biết, ước tính thiệt hại về vật tư, thiết bị trong nhà kho vào khoảng 17 tỷ đồng; thiệt hại cơ sở vật chất, hạ tầng khoảng gần 3 tỷ đồng. Sáng 12-1, thay mặt lãnh đạo TP. Pleiku, ông Quế đã đến trao số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Thành Phong. Được biết, kho chứa săm lốp của gia đình ông Phong đã được mua bảo hiểm rủi ro.

“Chúng tôi đang khẩn trương tìm phương án giúp các hộ dân xung quanh khắc phục hậu quả để giúp bà con yên tâm đón Tết Nguyên đán. Sắp tới, UBND TP. Pleiku cũng mời các đơn vị liên quan tiến hành họp rút kinh nghiệm công tác chữa cháy qua vụ việc vừa rồi. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng có kế hoạch khen thưởng các cá nhân nỗ lực quên mình trong quá trình chữa cháy, sơ tán tài sản cho người dân. Qua vụ cháy này, chúng tôi mong người dân cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng nguồn điện, lửa, chất cháy… để tránh những rủi ro có thể xảy ra”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin thêm.