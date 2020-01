Phố núi hân hoan chào đón Tết Dương lịch

(GLO)- Người dân Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai đón chào năm mới 2020 với tinh thần vui tươi, rộn ràng. Phố xá nhộn nhịp trong sắc cờ hoa, mọi người cùng vui chơi, gặp gỡ hàn huyên, tổ chức đi chơi ở các điểm vui chơi của thành phố và đón chào một năm mới về.

Đêm 31-12, nhiều người dân TP. Pleiku ra đường chào đón năm mới trong tiết trời se lạnh. Mỗi người có cách riêng của mình để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2019 với niềm hy vọng về một năm mới 2020 an khang, hạnh phúc. Cùng thời điểm này, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do các ca sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Phố xá nhộn nhịp trong trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Sang

Xem chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, anh Nguyễn Trọng Luân, thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Vì công việc thường xuyên bận rộn, nên đây là dịp tôi đưa cả gia đình đi vui chơi. Năm nay nghỉ lễ được 1 ngày nhưng tôi cảm thấy rất vui. Đêm nay, tôi chở vợ con lên đây đón năm mới, hôm sau đưa các cháu về Chư Pah thăm ông bà ngoại. Trong không khí mọi người đón năm mới, tôi rất vui tươi và tràn đầy cảm xúc, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình”.

Tiết trời Pleiku sáng ngày 1-1-2020 nắng trong kèm theo gió se lạnh, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Những con đường của thành phố tấp nập bởi dòng người, dòng xe qua lại. Hàng quán cà phê, khu vui chơi rộn ràng những khúc ca chào đón năm mới. Công viên Diên Hồng ngay từ sớm rất đông người đến tham quan. Bà Mai Thị Châu Loan (phường Diên Hồng, TP. Pleiku), cho biết: “Sáng nay vừa là Tết Dương đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong thập niên mới nên tất cả các chị em trong câu lạc bộ khiêu vũ của thành phố mặc áo dài truyền thống đến đây vui chơi chào đón năm mới. Theo tôi, dù mới ở Tết Dương nhưng không khí Tết cổ truyền đã bắt đầu có bởi năm nay hai tết chỉ cách nhau hơn 20 ngày. Chưa đến Tết Âm nhưng tôi thấy không khí Tết đã về thật rồi. Sáng nay gặp nhau mọi người đã tay bắt mặt mừng, chúc nhau năm mới sức khỏe dồi dào”.

Bà Mai Thị Châu Loan (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn trong CLB khiêu vũ vui chơi chào đón năm mới tại Công viên Diên Hồng. Ảnh: Ngọc Sang

Công viên Văn hóa Đồng Xanh, không gian lý tưởng để nhiều người chọn đến vui chơi, giải trí trong những ngày lễ, tết. Chị Ngô Thị Bích Ngân (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Một năm mới đã đến, tôi muốn cùng gia đình đi chơi xa để biết đây biết đó nhiều hơn. Tôi chọn Công viên Đồng Xanh của TP. Pleiku làm điểm đến vui chơi, giải trí trong những ngày đầu năm mới cùng với gia đình. Theo tôi, Pleiku có khí hậu mát mẻ, có nhiều loài hoa đẹp và cây xanh, các món ăn đặc sản ở đây cũng không đắt lắm so với TP. Hồ Chí Minh nên tôi rất thích”.

Nhiều người chọn Công viên Đồng Xanh là điểm đến vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ đầu năm. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Lê Văn Trường-Quản lý Công viên Đồng Xanh cho hay: Để chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã dành kinh phí gần 1 tỷ đồng để tu bổ, sơn sửa và đầu tư mới một số cảnh quan trong công viên. “Du khách đến với công viên dịp này sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng 6 chú chim thiên nga được chúng tôi mua về từ châu Phi tung tăng bơi lội trên hồ; tham gia nhiều chương trình như hát cho nhau nghe, các trò chơi cho thiếu nhi cùng tiểu cảnh hoa trong công viên đã tạo điểm nhấn khiến du khách rất thích thú. Năm nay, kỳ nghỉ Tết dương lịch được nghỉ 1 ngày nên lượng khách đổ về đây gần 1 ngàn khách”.

Khu vui chơi dành cho trẻ em đông vui nhộn nhịp. Ảnh: Ngọc Sang

Ngoài ra, các khu vui chơi dành riêng cho trẻ em như: Kim Center, TiTy Kisd, Nhà Thiếu nhi đông vui nhộn nhịp bởi tiếng cười nói, âm thanh của nhiều trò chơi. Đông vui không kém là các hàng quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành… đều chật kín người. Đây cũng là dịp để nhiều người cùng bạn bè và người thân vui vẻ bên nhau.

Chị H’Thùy (phường Trà Bá, TP. Pleiku), chia sẻ: “Hôm nay khác với ngày thường khác, cảm thấy mình đã sống và trải qua một thập niên đáng nhớ với nhiều kỷ niệm bên gia đình, bạn bè và người thân. Năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày nhưng tôi thấy rất ý nghĩa và không hề mệt mỏi vì được đi đón năm mới với bạn bè, người thân bên ly cà phê ấm áp. Tết Dương lịch năm ngoái dù nghỉ 4 ngày nhưng tôi không đi đâu nên cũng chẳng được gặp bạn bè”.

Nhiều người đã chọn quán cà phê là nơi gặp gỡ bạn bè và người thân trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Sang

Dịp nghỉ lễ đầu năm đã diễn ra trong không khí yên bình, ấm áp. Nhà nhà sum vầy sau một năm làm việc vất vả, cùng nhau nghỉ dưỡng để cùng chung ước nguyện cho một năm mới yên vui, thắng lợi.