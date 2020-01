Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chúc Tết gia đình chính sách và đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 15-1, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Đức Cơ. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và TP. Pleiku.

Đến thăm, chúc Tết 5 gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Đức Cơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của các gia đình càng khấm khá hơn; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi sau luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần quan tâm, chăm lo thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công để đảm bảo cuộc sống ngày một tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết bà Rơ Lan Vít-thương binh 2/4 (làng Krêl, xã Ia Krêl). Ảnh: Ngọc Sang

Thăm và chúc Tết Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và các đồn Biên phòng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Cùng với chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để giữ vững tình hình an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị tốt phương án trực Tết và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, phòng-chống tội phạm; thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, đối ngoại biên phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hai bên qua lại cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Ngọc Sang

Đại diện các đơn vị đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời bày tỏ tin tưởng tỉnh nhà sẽ hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng trong năm 2020; hứa quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại địa bàn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Ngọc Sang

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng quà “Mùa Xuân chiến sĩ” cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 là 3 triệu đồng và các đồn Biên phòng 5 triệu đồng; đại diện Thành ủy Pleiku đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vui xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.