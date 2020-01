Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai công tác Công an năm 2020 của Công an tỉnh Gia Lai, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng.

Đại tá Vũ Văn Lâu-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an và Quyết định tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” của UBND tỉnh cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Nguyễn Hữu

Theo đó, 3 đơn vị được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Đăk Pơ. Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Chư Păh được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

13 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” gồm: Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Hồ sơ, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hậu cần, Công an huyện Krông Pa, Công an huyện Chư Pưh, Công an thị xã Ayun Pa, Công an thị xã An Khê và Công an TP. Pleiku. Có 16 đơn vị, Công an địa phương được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và 337 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp, thực hiện tốt công tác tham mưu; phối hợp với các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể các cấp hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác Công an năm 2019, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo những nội dung, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an toàn tỉnh năm 2020.