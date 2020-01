Gia Lai: Người dân nô nức đón chào Xuân mới

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 22-1 đến ngày 27-1, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 5 người và 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 1 vụ, tăng 33,33%; tăng 2 người chết, tăng 66,67%; tăng 6 người bị thương, tăng 600%. Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý 2020, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thu dung, điều trị cho 2.597 trường hợp bệnh nhân. Cụ thể: có 1.684 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; 48 trường hợp nhập viện do đánh nhau; 1 trường hợp nhập viện do rượu, bia; 363 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông; 13 trường hợp nhập viện do pháo nổ; 26 trường hợp nhập viện do ngộ độc thực phẩm; 2 trường hợp chấn thương sọ não…