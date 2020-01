Gia Lai 7 ngày Tết 18 trường hợp cấp cứu do pháo và chất nổ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thu dung, chữa trị cho 3.226 trường hợp bệnh nhân, tăng 130 trường hợp so với cùng kỳ; trong đó bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 2.123 người, 61 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau, giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ, 1 trường hợp nhập viện do rượu bia, 235 trường hợp được phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 2 ca phẫu thuật chấn thương sọ não.

Ghi nhận trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, vẫn còn 18 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ, chất nổ. Cụ thể, có 13 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ và 5 trường hợp nhập viện do chất nổ khác.

Toàn tỉnh đã khám, thu dung cho 3.226 bệnh nhân trong 7 ngày nghỉ Tết. Ảnh: Hoành Sơn

Tổng số ca khám cấp cứu ngộ độc thức ăn trong dịp Tết nguyên đán là 35 trường hợp gồm: 6 trường hợp do bia rượu, 10 trường hợp ngộ độc thực phẩm và 29 trường hợp do nguyên nhân khác. Hiện chưa ghi nhận trường nào tử vong do ngộ độc thức ăn và các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người và làm 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông tăng 1 vụ (+33,33%; 4/3 vụ), tăng 2 người chết (+66,67%; 5/3 người) và tăng 6 người bị thương (+600%, 06/00 người).

Số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Canh Tý 2020 tăng so với cùng kỳ 2019. Ảnh: Hoành Sơn

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sản lượng vận tải tại các bến xe khách từ Gia Lai đi các tỉnh, thành phố trong toàn quốc là 1.183 chuyến xe và vận chuyển 19.377 lượt hành khách (tăng cường 36 chuyến xe, giải tỏa được 1.015 hành khách); so với cùng kỳ năm 2019, tăng 28 chuyến (+2,4%), tăng 640 hành khách (tăng 3,4%). Các đơn vị vận tải hàng không thực hiện 52 chuyến bay, vận chuyển 7.328 hành khách đến Gia Lai. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 6 chuyến bay và tăng 88 hành khách. Có 52 chuyến bay vận chuyển 5.633 hành khách từ Gia Lai đi các tỉnh khác, tăng 6 chuyến bay và tăng 31 hành khách so với cùng kỳ năm 2019.