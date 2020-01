Gia Lai: 5 người chết, 7 người bị thương do TNGT trong dịp Tết Canh Tý 2020

(GLO)- Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, từ 22-1 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 5 người chết và 7 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2019, giảm 1 vụ (-16,67%; 5/6 vụ), không tăng giảm số người chết (5/5 người), tăng 6 người bị thương (+600%, 7/1 người).

Dịp Tết, toàn tỉnh xảy ra trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT đường bộ khiến 5 người chết và 7 người bị thương. Ảnh: Hoành Sơn

Cụ thể: Huyện Chư Pưh xảy ra 1 vụ làm 1 người chết và 2 người bị thương; huyện Chư Sê xảy ra 1 vụ làm 2 người chết và 1 người bị thương; huyện Chư Prông xảy ra 1 vụ làm 1 người chết và 2 người bị thương; huyện Đak Đoa xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương; TP. Pleiku xảy ra 1 vụ làm 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông là đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, liên quan đến nồng độ cồn.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong các ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh khám, điều trị, cấp cứu cho 3.729 trường hợp bệnh nhân; trong đó có 493 trường hợp nhập viện khám, điều trị, cấp cứu do tai nạn giao thông, 19 trường hợp nhập viện do pháo nổ và chất nổ, 43 trường hợp khám do ngộ độc thực phẩm, 68 trường hợp khám, nhập viện do tai nạn giao thông.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.