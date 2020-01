Công an TP. Pleiku quyết liệt trấn áp tội phạm

(GLO)- Để đảm bảo cho người dân đón một cái Tết yên vui, Công an TP. Pleiku đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, đơn vị đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những lý do khiến người dân Pleiku lo lắng mỗi dịp Tết đến là tình trạng đốt pháo trái phép trong các khu dân cư. Một số đối tượng còn đốt pháo ném ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không ít trường hợp đã phải nhập viện vì pháo nhưng tình trạng này vẫn tồn tại trong nhiều năm qua. Do đó, Công an TP. Pleiku xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo.

Với quyết tâm cao, từ ngày 13-12-2019 đến nay, Công an TP. Pleiku đã bắt, xử lý 8 vụ với 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo, thu giữ 392,4 kg pháo các loại. Trong đó, đơn vị đã khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng. Tiêu biểu như vụ bắt quả tang đối tượng Võ Văn Hùng (46 tuổi, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) vận chuyển hơn 200 kg pháo hoa trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Yên Thế; vụ bắt 2 đối tượng Quản Thị Hằng (41 tuổi, trú tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) và Nguyễn Thị Tươi (31 tuổi, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ) tàng trữ 140 kg pháo các loại tại phường Trà Bá.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP. Pleiku đã thu giữ hơn 392 kg pháo. Ảnh: L.G

Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, việc đấu tranh ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là bởi các đối tượng thường mua bán pháo qua mạng internet. Với những đối tượng đốt pháo ở các địa điểm công cộng, ngoài đường, khu dân cư cũng khó bắt quả tang. Tuy nhiên, thời gian qua, Công an TP. Pleiku đã phát hiện 1 đối tượng đốt pháo trái phép tại phường Hội Phú. Đối tượng này sau đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng. “Công an TP. Pleiku đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tác hại của pháo và quy định pháp luật liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép. Công an các phường cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân và gọi hỏi, răn đe, giáo dục 25 đối tượng có biểu hiện đốt pháo trong các năm trước”-Thượng tá Cảnh cho biết.

Song song với việc đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán, vận chuyển pháo, Công an TP. Pleiku cũng quyết liệt tấn công triệt phá các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-1-2020, đơn vị đã phát hiện 4 vụ với 142 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện, xử lý14 vụ với 19 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 100 gram ma túy dạng đá, 43 viên thuốc lắc, 18 gói ketamine, hơn 0,9 gram heroin, 3 cây cần sa.

Tệ nạn cờ bạc cũng thường diễn biến phức tạp trong dịp Tết. Đặc biệt, tại khu vực vùng ven, nhiều đối tượng lợi dụng các hình thức trò chơi dân gian để đánh bạc. Vì vậy, Công an TP. Pleiku đã tăng cường các tổ tuần tra, đặc biệt vào ban đêm để kịp thời phát hiện, xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc. Ngày 29-12-2019, đơn vị đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc bầu cua tôm cá ở tổ 8, phường Yên Đổ. Trong vụ án này, Công an thành phố đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ trên sới bạc 6,7 triệu đồng, đồng thời thu giữ trên người các đối tượng 13,75 triệu đồng và 1 bộ bầu cua tôm cá.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Thành phố được xác định là điểm nóng về hoạt động của tội phạm. Do đó, đơn vị đặt quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm để đảm bảo cho người dân đón một cái Tết yên vui. Hiện đơn vị vẫn duy trì các tổ tuần tra ban đêm trên khắp các tuyến đường để phòng-chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc gây rối, cố ý gây thương tích… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, không phát sinh điểm nóng, phức tạp”.