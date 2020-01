Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Ngày 9-1, ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh.





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thăm và tặng quà tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn trinh sát miền Trung (Cục trinh sát Bộ đội Biên phòng) và Phòng 10 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Năm 2020, nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhất là tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình nội biên và ngoại biên, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội… góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, các đơn vị cần quan tâm chăm lo, tổ chức tốt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân đón Tết trong không khí vui vẻ, hạnh phúc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát địa bàn, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thăm và tặng quà tại Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T





Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quang Tấn