Chư Sê: Đâm vào đầu xe khách, 3 thanh niên tử vong

(GLO)- Tối 29-1, trên địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 16 phút ngày 29-1, tại Km 1639+420 trên quốc lộ 14 đoạn thuộc thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Lúc này, tài xế Lê Minh Thanh (SN 1971, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển xe khách BKS 81B-015.21 của nhà xe Thuận Tiến lưu thông theo hướng từ Chư Sê-Chư Pưh đã va chạm với xe máy BKS 81E1-082.28 do Ralan Thuận (SN 2002) điều khiển chở theo 2 cô gái là Rơmah Oai (SN 2003) và Siu Yếu (SN 2003) cùng trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh. Hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, xe khách bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: V.N

Được biết, trên xe khách lúc này có 44 hành khách. Các hành khách đều an toàn không gặp phải chấn thương. Qua dữ liệu giám sát hành trình của xe khách, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe lưu thông với vận tốc 71 km/giờ. Cũng theo dữ liệu có được, 1 phút trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe lưu thông với vận tốc 76 km/giờ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Lê Văn Hạnh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngay trong tối 29-1, các lực lượng chức năng đã giải tỏa hiện trường, bố trí xe khách BKS 81B-016.48 để chở 44 hành khách có thể tiếp tục hành trình. Lực lượng Công an cũng đã lấy mẫu máu của Thuận để kiểm tra nồng độ cồn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe máy bị gãy nát sau vụ tai nạn. Ảnh: V.N

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.