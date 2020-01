Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm và chúc Tết các cơ quan, gia đình

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 17-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn; các gia đình cán bộ hưu trí và hộ nghèo tại TP. Pleiku (Gia Lai). Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, gồm: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Tiền phương Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Đức Thụy

Tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong năm mới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần tham mưu cho chính quyền, địa phương các cấp để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như làm tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã quan tâm đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, các đơn vị hứa sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tham gia cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống thiên tai, công tác dân vận… góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân, cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nhương. Ảnh: Đức Thụy

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đến thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Ksor Phước; Ksor Ní; Hà Sơn Nhin; Lê Tam; Nguyễn Văn Sỹ. Đoàn cũng đến thăm và chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nhương và Trung tướng Nguyễn Thành Út- nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các gia đình, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm bà Võ Thị Kim Oanh (hộ nghèo, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). Ảnh: Đúc Thụy

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết 5 gia đình nghèo tại TP. Pleiku.

Trần Dung