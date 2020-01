35 cán bộ ở Gia Lai bị kỷ luật vì buông lỏng công tác bảo vệ rừng

Trong năm 2019, riêng Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã tiến hành xử lý kỷ luật 35 cán bộ vì để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, khi nắm bắt thông tin, đặc biệt là từ truyền thông, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện...kiểm tra, kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc. Trong năm 2019 vì để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, riêng Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã tiến hành xem xét xử lý kỷ luật 35 cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, kỷ luật khiển trách 26 người, cảnh cáo 9 người (6 công chức kiểm lâm, 2 trưởng ban, 3 phó trưởng ban và 24 viên chức quản lý bảo vệ rừng).



Từ năm 2016-2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra toàn diện các Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn. Thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra tại 17 đơn vị chủ rừng gồm; 3 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, 1 Ban quản lý rừng đặc dụng và 13 Ban quản lý rừng phòng hộ. Qua kết quả thanh tra đã chuyển hồ sơ sang công an 8 vụ (8 Ban quản lý rừng phòng hộ gồm: Bắc An Khê, Ya Hội, Bắc Biển Hồ, Ia Grai, Ayun Pa, Đức Cơ, Ia Púch và Chư Mố) để tiếp tục điều tra xử lý.



Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND cấp huyện chỉ đạo thanh tra huyện thanh tra hoạt động của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn. Đến nay đã có 10/17 đơn vị đã có báo cáo kết quả thanh tra, những đơn vị còn lại đang triển khai thực hiện. Đối với các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép có dấu hiệu vi phạm hình sự, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện điều tra, khởi tố vụ án. Trong năm 2019 đã đưa ra xét xử 17 bị cáo liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.



Cũng theo văn bản này, năm 2019, tuy có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhưng kết quả đạt được của một số đơn vị, địa phương vẫn chưa cao, chưa triệt để.

