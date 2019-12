Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai gặp mặt đại biểu người có uy tín

(GLO)- Sáng 26-12, tại Hội trường 2-9, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt 100 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2019. Chủ trì buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Văn Niên-Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình và những đóng góp của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2019. Về phía các đại biểu, đại diện người có uy tín các huyện Phú Thiện, Đức Cơ, Ia Pa đã chia sẻ tình hình, vai trò và kinh nghiệm thực tế khi tuyên truyền, vận động bà con tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã thay mặt Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đại biểu. Đồng thời khẳng định, trong năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh nhà có chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Một điểm đáng chú ý là trong nội bộ cộng đồng dân cư đều có sự chuyển biến tích cực. Góp phần vào kết quả này, là sự đóng góp thầm lặng cũng như vai trò của người có uy tín ở địa bàn cơ sở.

Tại buổi gặp mặt này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã lưu ý, mặc dù trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có những chuyển biến tích cực nhưng công tác xây dựng làng nông thôn mới còn chậm, công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS chưa thực sự bền vững, phong trào vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm chưa mạnh, việc giải quyết đất ở, đất sản xuất ở một số địa bàn còn lúng túng, tình hình vi phạm giao thông, phạm tội trong thanh-thiếu niên có xu hướng tăng… Phó Bí thư Thường trực đề nghị người có uy tín tiếp tục quan tâm sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2020 sắp tới sẽ có nhiều sự kiện lớn quan trọng, cùng với những sự kiện đó, các thế lực thù địch sẽ liên tục tác động nhằm chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối Đại Đoàn kết dân tộc, trên tinh thần đó, đề nghị người có uy tín tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đi đầu làm gương trong các phong trào, sát cánh với bà con, cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo vệ giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho các đại biểu người có uy tín. Được biết, trước buổi gặp, Đoàn đại biểu người có uy tín đã dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch 1840 của UBND tỉnh và tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2019 tại Công an tỉnh.

SƠN CA