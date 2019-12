Gia Lai: Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

(GLO)- Sáng 21-12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 30 Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 292 đại biểu đại diện cho 366 cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Gần 300 đại biểu về dự buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình thế giới, khu vực, những trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, góp phần nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đề phòng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đại biểu lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn hòa bình, ổn định đất nước cũng như tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019, cụ thể: đã hoàn thành 21 chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; kinh tế-xã hội phát triển bền vững; các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được đảm bảo...

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta thật sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mong các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức của mình cùng với tỉnh nhà trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh.