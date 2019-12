Gia Lai: 10 sự kiện nổi bật năm 2019

(GLO)- 1. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, ngày 19-3, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng Gia Lai đã nỗ lực cố gắng và có những hướng đi riêng phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một góc TP. Pleiku hôm nay. Ảnh: Phan nguyên

2. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, những tháng cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh bắt đầu diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Đăng cai tổ chức TechDemo 2019. Từ ngày 24 đến 26-11, tại TP. Pleiku đã diễn ra sự kiện Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ Gia Lai (TechDemo) năm 2019 với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là sự kiện mang tầm quốc gia lần đầu tiên tổ chức ở Gia Lai với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 3 từ trái sang) tham dự sự kiện TechDemo 2019. Ảnh: Đức Thụy

4. Tối 9-12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), UBND tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ III-2019 với chủ đề: “Gia Lai với văn hóa thưởng thức cà phê”. Ngày Cà phê Việt Nam là một trong những sự kiện được Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam duy trì tổ chức thường niên để ghi nhận những đóng góp của nông dân và cá nhân các doanh nhân, doanh nghiệp đối với ngành cà phê.

5. Kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku. Tối 3-12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã đến dự.

6. Sáng 25-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III-2019 với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho 34 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và phát biểu tại đại hội.

Dây chuyền sản xuất của DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

7. Sáng 29-11, tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông), Tập đoàn HBRE phối hợp cùng Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan) tổ chức lễ động thổ giai đoạn 1 dự án Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông. Trước đó, ngày 9-9, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 6 ha, là tổ hợp nhà máy chế biến nông sản hiện đại với công suất 52.000 tấn sản phẩm/năm, 3 dây chuyền sản xuất tự động hóa có công suất hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

8. Ngày 8-12, tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku. Dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku nằm dọc quốc lộ 14, cách trung tâm TP. Pleiku 18 km. Dự án có diện tích gần 200 ha (trong đó diện tích đất kinh doanh 136,07 ha) và tổng vốn đầu tư trên 517 tỷ đồng.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè đá 2 mặt châu Á”. Ảnh: Trần Dung

9. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè đá 2 mặt châu Á” diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-3) tại thị xã An Khê. Hội thảo lần này đã được các nhà khoa học, khảo cổ trên thế giới quan tâm, mở ra một chương trình hợp tác lâu dài để nghiên cứu về vùng đất An Khê nói riêng và Việt Nam nói chung.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X-2019. Ảnh: Mộc Trà

10. Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X-2019 kéo dài từ ngày 2 đến 14-12 tại TP. Pleiku với sự tham dự của 3.220 vận động viên đến từ 67 đơn vị trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Các vận động viên tranh tài ở 13 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đẩy gậy, bắn nỏ, bơi lội, karatedo, taekwondo, vovinam.