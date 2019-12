Bộ Y tế kiểm tra thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 19-12, tại Sở Y tế Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Đỗ Hữu Tuấn- Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Gia Lai và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo kết quả bước đầu thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại tỉnh, ông Nguyễn Văn Đang- Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh cho biết: Gia Lai là một trong 9 tỉnh thành triển khai thực hiện theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP. Theo đó, TP.Pleiku là đơn vị cấp huyện và phường Hội Thương-TP.Pleiku đơn vị cấp xã được chọn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP; thời gian triển khai từ tháng 7-2019 đến tháng 7-2020.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Để triển khai, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP và cấp chứng chỉ cho 70 học viên. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh thường xuyên giám sát, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc… Qua các bước chuẩn bị, UBND TP.Pleiku và UBND phường Hội Thương đã thành lập 2 đoàn thanh tra; qua đó, tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý. Đến nay, TP.Pleiku đã thanh tra tại 11/14 cơ sở và phường Hội Thương thanh tra tại 3/8 cơ sở theo kế hoạch. Qua thanh tra, chưa phát hiện vi phạm về ATTP.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tại tỉnh Gia Lai nêu một số khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất Trung ương có những hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai như ban hành quy trình nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và các biểu mẫu để áp dụng trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành ATTP; hỗ trợ về kinh phí…

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Hữu Tuấn- Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm ghi nhận những kết quả triển khai bước đầu thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại Gia Lai. Theo ông Tuấn, để triển khai tốt trong thời gian tới, các ngành Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương tỉnh Gia Lai cần hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị được chọn thí điểm về chuyên môn. TP.Pleiku và phường Hội Thương cần bổ sung, củng cố nhân lực để việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương xem xét.