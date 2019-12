Bắt đối tượng say rượu ném đá vớ kính xe tải

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa tiến hành bắt giữ hình sự đối tượng Đinh Xuân Lượng (SN 1989, trú tại thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) vì đã có hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Lượng đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-12, sau khi uống rượu say, Lượng ra ven đường quốc lộ 25 thuộc thôn Sơn Bình. Lúc này có xe ô tô tải BKS 81C-072.09 do anh Huỳnh Tấn Lợi (SN 1972, trú tại thị trấn Phú Thiện) điều khiển trên quốc lộ 25 theo hướng từ huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện. Thấy xe của anh Lợi đi tới, Lượng đã cầm đá ném thẳng vào kính chắn gió phía trước làm vỡ tấm kính. Rất may anh Lợi đã kịp thời giữ vững tay lái và trình báo lực lượng Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng Lượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trong lúc say rượu đã nảy sinh ý định quậy phá trên. Ước tính thiệt hại do hành vi của Lượng gây ra khoảng 7 triệu đồng.