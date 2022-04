UK Academy Gia Lai: Triển khai Chương trình quốc tế Oxford năm học 2022-2023

(GLO)- Hệ thống Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UKA) vừa ký kết hợp tác thành công với Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) đưa Chương trình quốc tế Oxford vào giảng dạy tại các trường UKA trên toàn quốc, trong đó có Trường Quốc tế song ngữ UK Academy Gia Lai.



Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình quốc tế Oxford tại Hệ thống Trường Quốc tế UK Academy giữa UKA và OUP diễn ra ngày 7-4 tại Hội trường Beethoven, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP. Hồ Chí Minh) với sự chứng kiến của nghị sĩ Graham Stuart-Đặc phái viên Thương mại Thủ tướng Anh; ông Sam Wood-Phó Tổng lãnh sự quán Anh; ông Dương Anh Đức-Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành-Vụ trưởng Vụ Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nguyễn Bảo Quốc-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Giám đốc các đơn vị thành viên và Ban giám hiệu các trường trong hệ thống và các phụ huynh thân thiết của hệ thống Trường Quốc tế UKA.

Nghi thức ký kết MOU giữa Thạc sĩ Phạm Quỳnh Lam-Hiệu trưởng điều hành UK Academy Gia Lai và ông Luke Sweetman-Giám đốc phụ trách Hợp tác Quốc tế Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Năm học 2022-2023, hệ thống Trường Quốc tế song ngữ UKA ban hành chính sách học bổng khuyến học hấp dẫn để áp dụng cho học sinh có thành tích nổi bật, tổng giá trị học bổng và ưu đãi phí hơn 126 tỷ đồng. Trong đó, học sinh xuất sắc ở 12 lĩnh vực thuộc thành tích học tập-văn hóa-thể thao-năng khiếu-xã hội đều có cơ hội giành lấy các suất học bổng từ 30% đến 100% học phí. Trong lịch sử thành lập, đây là năm tổng quỹ học bổng đạt con số ấn tượng nhất. Đây chính là bệ phóng sức mạnh, giúp nhiều học sinh sẽ trở thành những UKers ưu tú, không ngừng tỏa sáng, cất cánh bay cao, bay xa hơn từ UK Academy.

Hai bên thống nhất đưa Chương trình quốc tế Oxford vào giảng dạy tại Trường UK Academy Gia Lai cùng hệ thống Trường Quốc tế song ngữ UKA trên toàn quốc. Chương trình do Nhà xuất bản Đại học Oxford, đơn vị thành viên của Đại học Oxford-trường đại học danh giá và uy tín hàng đầu Anh quốc với bề dày lịch sử hơn 900 năm phát triển. Oxford là cái nôi đào tạo rất nhiều nhân vật xuất chúng trong mọi lĩnh vực, nhiều nhà lãnh đạo lừng danh thế giới đã trưởng thành từ nền tảng học thuật của Oxford.



Chương trình quốc tế Oxford tại UKA với lộ trình học dài hạn xuyên suốt từ mầm non đến hết trung học với các bộ môn chính: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Wellbeing (Sức khỏe thể chất-tinh thần)… giúp học sinh đạt được năng lực học thuật chuẩn quốc tế. Học sinh UKA sẽ có cơ hội nhận được bằng tốt nghiệp THCS UK (Oxford AQA International GCSEs) có giá trị toàn cầu, được đánh giá bởi Hội đồng khảo thí Oxford AQA-Top 1 Anh quốc. Đồng thời, học sinh được bồi dưỡng năng lực quản lý cảm xúc xã hội và tư duy toàn cầu, được trang bị các kỹ năng cần thiết để thành công và hạnh phúc trong tương lai.



Phát biểu tại lễ ký kết, nghị sĩ Graham Stuart chia sẻ: “Các nghiên cứu gần đây, bao gồm cả những nghiên cứu do Đại học Oxford thực hiện đã cho thấy rằng việc phát triển các kỹ năng và cảm xúc xã hội có tác động tích cực đến kết quả học tập của học sinh và giúp học sinh có các kỹ năng cần thiết để tiến bộ hơn trong học tập. Tôi vui mừng vì hiện nay đã có chương trình quốc tế dựa trên khung chương trình của Anh do Nhà xuất bản Đại học Oxford phát triển tập trung vào triết lý giáo dục này và hiện tại đã có mặt tại Việt Nam. Tôi tin rằng sự hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford sẽ giúp UK Academy nhận được những hỗ trợ tốt hơn cho học sinh và phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công hơn trong hành trình giáo dục, chuẩn bị tốt hơn cho những thành công về sau. Vương quốc Anh cam kết khuyến khích hợp tác thông qua việc đưa các chương trình và bằng cấp chất lượng cao đến Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống giáo dục”.



Trong khi đó, UKA mong muốn việc triển khai áp dụng Chương trình quốc tế Oxford sẽ mang đến cho học sinh cơ hội được thụ hưởng chương trình giáo dục chuẩn quốc tế với các chứng chỉ đầu ra giúp các em có thể tiếp tục học tập, sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Quan trọng hơn là tình yêu và niềm vui học tập-khám phá sẽ được ươm mầm và phát triển trong trái tim mỗi học sinh.



Hiện nay, Chương trình quốc tế Oxford đã được triển khai ở hơn 17 quốc gia và số lượng quốc gia cũng như số lượng trường Oxford đang gia tăng với cấp số nhân theo từng năm. Tại Việt Nam, UKA là một trong những hệ thống trường đầu tiên đưa Chương trình quốc tế Oxford vào giảng dạy tại 7 tỉnh, thành. Qua những nghiên cứu rất chi tiết và số liệu thống kê thực tế minh chứng cho chất lượng chương trình, UKA hoàn toàn tin tưởng và quyết định đẩy mạnh chương trình này với mong muốn học sinh Việt Nam có thêm lựa chọn học tập chuẩn Anh quốc. Ngoài ra, Chương trình quốc tế Oxford cũng là chương trình quốc tế duy nhất nhấn mạnh niềm vui học tập, rất phù hợp với quan điểm của UKA về sự phát triển hạnh phúc của học sinh.