THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Mầm non SOS Pleiku cần tuyển 4 giáo viên mầm non (dưới 30 tuổi; tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên; tin học A). Lương và các chế độ được hưởng theo quy định.

Hồ sơ yêu cầu: Đơn xin việc (viết tay); Sơ yếu lý lịch; Bản sao công chứng các giấy tờ cá nhân và các giấy tờ có liên quan đến lĩnh vực cần tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe... (trong vòng 6 tháng trở lại).