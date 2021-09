Cần tuyển: 03 bà mẹ, bà dì: Nữ; 25-45 tuổi; độc thân (không bị ràng buộc về hôn nhân) hoặc bà mẹ đơn thân; sức khỏe tốt, không tàn tật hay mắc các bệnh truyền nhiễm, yêu thương trẻ, tốt nghiệp cấp II trở lên. 03 giáo viên mầm non: Dưới 30 tuổi; tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên; Tin học A.



Hồ sơ yêu cầu: Đơn xin việc (viết tay), Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, Giấy chứng nhận tình trạng độc thân/hôn nhân có chứng nhận của chính quyền địa phương. Bản sao công chứng các giấy tờ có liên quan. Bà mẹ bà dì tuyển đến khi đủ số lượng; Giáo viên mầm non nộp hồ sơ trước 30-9-2021, về Làng trẻ em SOS Pleiku, 59 Hải Thượng Lãn Ông, tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.865.113 Email: soscv.pleiku@sosvietnam.org