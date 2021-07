Bố cáo thành lập văn phòng thừa phát lại: VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHẠM HÙNG

Được thành lập theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 2-6-2021 của UBND tỉnh Gia Lai; Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Phạm Hùng số 02/TP-ĐKHĐ-TPL do Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai cấp ngày 21-6-2021.



Địa chỉ trụ sở: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai



Thừa phát lại đăng ký hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại Phạm Hùng gồm có:



1. Ông Phạm Hùng-Trưởng văn phòng Thừa phát lại là Thừa phát lại được bổ nhiệm theo quyết định số 489/QĐ-BTP ngày 29-3-2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp.



2. Bà Võ Thị Thu Thảo là Thừa phát lại được bổ nhiệm theo Quyết định số 1752/QĐ-BTP ngày 14-8-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp.



Văn phòng Thừa phát lại Phạm Hùng chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2021.



Mọi chi tiết xin liên hệ làm việc theo số điện thoại: 0989169677. Trưởng Văn phòng Phạm Hùng.