Galaxy Note 20 và những cải tiến vượt trội so với Galaxy Note 10

Galaxy Note 20 dòng flagship cao cấp mới được Samsung được trình làng vào đầu tháng 8 vừa qua. Đây là mẫu smartphone cao cấp kế nhiệm của Galaxy Note 10 trước đó và nhiều cải tiến đáng tiền hơn nữa.



Vậy Galaxy Note 20 có những cải tiến nổi bật nào với Galaxy Note 10 . Cùng XTmobile đi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!



Thiết kế vuông vắn, mạnh mẽ hơn



Là mẫu flagship mới nên thiết kế Galaxy Note 20 được Samsung chăm chút một cách tỉ mỉ. Máy được hoàn thiện từ khung kim loại cao cấp với 2 mặt lưng nhựa bóng bẩy. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là mẫu Galaxy Note mới này đi cùng các cạnh phẳng khiến máy trở nên vuông vắn và mạnh mẽ hơn.





Điểm khác biệt lớn nhất về thiết kế của bộ đôi này chính là cụm camera ở mặt sau. Theo đó, Galaxy Note 20 đi cùng với module hình chữ nhật với nhiều ống kính. Trong khi đó, bản tiền nhiệm lại sở hữu cụm camera 3 ống kính sắp dọc thông thường. Chính điều này đã giúp Galaxy Note 20 trông sang trọng và hợp xu hướng hơn.



Màn hình được nâng cấp vượt trội



Màn hình Galaxy Note 20 được đánh giá khá cao khi sở hữu nhiều cải tiến vượt trội. Bản kế nhiệm Galaxy Note 10 được trang bị màn hình có kích thước lớn lên đến 6.7 inch, hỗ trợ độ phân giải FullHD+. Tương tự Galaxy S20 , máy cũng được tích hợp tần số quét màn hình lên đến 60Hz.