Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi; Chi nhánh Nam Gia Lai tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:





I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:



1. Chi nhánh Phố Núi: Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 02 chỉ tiêu.



2. Chi nhánh Nam Gia Lai: Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng (vị trí Quản lý khách hàng): 02 chỉ tiêu.



II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG



1. Điều kiện chung



- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;



- Tuổi đời không quá 35.



- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;



- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…



- Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày 15/06/2020.



2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: đáp ứng điều kiện tuyển dụng của từng vị trí tại website http://tuyendung.bidv.com.vn



3. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn (Vòng 3):



Ứng viên được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:



3.1. Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại 07 trường đại học bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Đại học Kinh tế Tp.HCM; Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học Ngoại thương. Trường hợp ứng viên là sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (Điều kiện này không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).



3.2. Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu (cấp đại học trở lên) phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển.



3.3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.



* Các ứng viên tại mục 3.1 đến 3.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng tại mục 2.



4. Đối tượng được miễn thi viết tiếng Anh:



Ứng viên được xem xét miễn thi viết tiếng Anh nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:



4.1. Có chứng chỉ còn liệu lực, do đơn vị có thẩm quyền cấp của một trong các chứng chỉ và mức điểm tối thiểu như sau: TOEFL-PBT 475 điểm; TOEFL-CBT 150 điểm; TOEFL_IBT 52 điểm; IELTS 5.0 điểm; TOEIC 550 điểm; Trong đó:



- Chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) tổ chức, tại Việt Nam, đại diện của ETS cấp chứng chỉ này là IIG Việt Nam.



- Chứng chỉ IELTS: Do Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc (IDP Education) cấp.



4.2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành Tiếng Anh;



4.3. Tốt nghiệp đại học nước ngoài học hoàn toàn bằng Tiếng Anh.



III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG



Tuyển dụng tập trung qua 03 vòng:



1. Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.



2. Vòng 2: Thi viết tập trung do Trụ sở chính tổ chức. Trong đó:



- Môn thi nghiệp vụ: gồm các nghiệp vụ Tín dụng; nghiệp vụ Kế toán, thanh toán trong nước; nghiệp vụ Quản trị nhân sự; nghiệp vụ Công nghệ thông tin tương ứng với vị trí ứng tuyển.



- Môn thi ngoại ngữ (môn điều kiện): các ứng viên không đáp ứng điều kiện miễn thi tiếng Anh tại mục 4 sẽ tham gia thi viết môn tiếng Anh. Điểm tiếng Anh là điểm điều kiện, đáp ứng mức tối thiểu của BIDV trong từng kỳ tuyển dụng, không tính vào điểm để xét vào vòng phỏng vấn.



3. Vòng 3: Phỏng vấn do Hội đồng tuyển dụng của các Chi nhánh thực hiện có sự giám sát của cán bộ Trụ sở chính.



IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN



- Đăng ký thông tin dự tuyển theo hướng dẫn của BIDV tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.



- Scan các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực):



+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học; bảng điểm các năm học có xác nhận của trường. Trường hợp thí sinh dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, nếu sử dụng bằng Thạc sỹ hoặc bằng Đại học văn bằng 2 để đăng ký (sử dụng bằng cấp này khi khai báo tạo hồ sơ trên website tuyển dụng), thí sinh phải gửi kèm bổ sung thêm file scan bằng tốt nghiệp Đại học (đối với Thạc sỹ) hoặc bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất (đối với Đại học văn bằng 2);



+ Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.



+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học; Bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);



+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;



+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có).



- File ảnh 4x6 của ứng viên.



V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ



1. Thời gian: Từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 21/06/2020.



2. Cách thức: hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.



* Ghi chú:



- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, địa điểm thi, kết quả thi tuyển... sẽ được đăng tải trên website tuyển dụng của BIDV tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn và được gửi tới email của thí sinh đủ điều kiện dự thi các vòng.



- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.



- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.



Trân trọng thông báo!



HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG