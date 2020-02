Cứu cánh cho cả chủ xe và bên thứ ba khi tham gia giao thông

(GLO)- Để yên tâm tham gia lưu thông trên đường, bảo vệ cho chính bạn và bên thứ ba trong các tình huống rủi ro, bạn hãy chú ý các thông tin bỏ túi sau nhé.





Mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc



Chính phủ đã đưa bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe thành loại hình bắt buộc nhằm giúp chủ xe và nạn nhân có một quỹ tài chính để bình ổn cho thiệt hại. Từ tháng 9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và đến nay đã trải qua một số lần sửa đổi. Theo đó, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua theo luật định và được xem là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, mặt khác giúp bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.







Người dân ngày càng quan tâm hơn đến bảo hiểm bắt buộc xe máy vì những lợi ích thiết thực mà sản phẩm này mang lại.







Giấy Chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển ô tô, xe máy… phải mang theo bên mình khi tham gia giao thông cùng với Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (áp dụng đối với xe ô tô, xe chuyên dùng)…



Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu chủ xe không mang theo Giấy chứng nhận hoặc giấy không còn hiệu lực sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với xe máy; từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với ô tô.



Mua bảo hiểm ở đâu, mức phí và số tiền bồi thường như thế nào?



Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hiện nay chỉ ở mức 60.000 đồng/năm đối với xe máy và từ 437.000 đồng/năm trở lên đối với ô tô tùy theo mục đích sử dụng xe.



Mức phí không cao và sản phẩm có thể được mua dễ dàng tại các công ty bảo hiểm, mua trực tuyến hoặc ở các đại lý xe máy, ô tô…, vì vậy nếu chưa có các chủ xe cần tham gia ngay từ hôm nay để luôn an tâm vì được bảo vệ trước các rủi ro không lường trước có thể xảy ra.

Theo quy định khi xảy ra rủi ro, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm có thể sẽ bồi thường cho chủ xe phần trách nhiệm dân sự này với mức trách nhiệm lên đến 100 triệu đồng/1 người/vụ.



Số tiền bảo hiểm được sử dụng hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông



Ngoài việc bồi thường cho chủ xe phần trách nhiệm dân sự với mức 100 triệu đồng/1 người/vụ, một phần của số tiền bảo hiểm thu được cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông.





Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho người thân một nạn nhân tử vong vì TNGT ở tỉnh Hải Dương







Ngoài những tình huống mà nạn nhân được bồi thường do xe xác định được xe gây ra tai nạn. Chính phủ giao cho Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới thay mặt hỗ trợ nạn nhân trong tình huống bị tử vong do TNGT trong một số trường hợp có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính nhân đạo với mức 20 triệu đồng/người trong các trường hợp sau:



* Không xác định được xe cơ giới gây tai nạn.



* Xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.



* Xe gây tai nạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường vì bị loại trừ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe...



Quy định này đã hỗ trợ phần nào khó khăn về mặt tài chính cho chủ xe cũng như gia đình nạn nhân, chứng minh được tính ưu việt của chính sách Nhà nước trong thời gian qua.



Liên hệ ở đâu để được hỗ trợ tài chính?



Bạn có thể liên hệ Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới để được hỗ trợ tài chính nhân đạo. Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đóng góp hàng năm, được Bộ Tài chính giao cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009.



Khi nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông rơi vào những trường hợp được hỗ trợ nêu trên và có kết luận của công an giải quyết tai nạn, người thân của nạn nhân có thể gọi đến đường dây nóng của Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới theo số 024 3941 2063 hoặc 0967235155 hoặc website: www.iav.vn (Chuyên mục Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới) để được hỗ trợ.



QUỐC HẢI